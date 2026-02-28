28 de febrero

Día Mundial de las Enfermedades Poco Frecuentes: el reclamo global por equidad en el diagnóstico y la investigación

En el marco de la conmemoración de las EPOF, organizaciones internacionales y especialistas advierten sobre la disparidad en el acceso a terapias avanzadas. Mientras la ciencia progresa, millones de pacientes enfrentan una "odisea diagnóstica" que puede durar más de una década.