En el marco del Día Interamericano de la Calidad del Aire, que se celebró este 13 de agosto, la calidad del aire en Santa Fe y sus efectos en la salud respiratoria se posicionan en el centro del debate urbano.
La calidad del aire en Santa Fe y sus efectos en la salud respiratoria
En el marco del Día Interamericano de esta temática, el neumonólogo Martín Maillo advirtió sobre los riesgos del material particulado, las secuelas de la quema de pastizales y la urgencia de contar con un sistema local de alerta precoz.
Según la Organización Panamericana de la Salud, la contaminación atmosférica doméstica y ambiental provoca unas 367.000 muertes anuales en las Américas, un fenómeno que afecta de manera desproporcionada a las poblaciones vulnerables.
Frente a este escenario y el local, que exige atención prioritaria, el neumonólogo santafesino Martín Maillo (M.P. 3635) analizó los riesgos para la salud respiratoria, el impacto de la quema de pastizales en la región y la importancia de implementar medidas de monitoreo en la ciudad.
Un factor determinante para los pulmones y el corazón
La degradación de la calidad del aire responde a múltiples causas. Por un lado, las emisiones vehiculares derivadas de combustibles fósiles, la industria y la generación de energía deterioran el aire ambiente. Por otro, prácticas cotidianas como cocinar o hervir agua con tecnologías poco eficientes generan contaminación en el interior de los hogares.
El impacto de estos polulantes en el organismo es directo y severo. El Dr. Martín Maillo explicó que la mala calidad del aire no solo actúa como un desencadenante de patologías respiratorias, sino también como un factor de desmejoramiento de condiciones preexistentes.
"La calidad del aire es un factor demostrado como causa de enfermedades y como elemento de desmejoramiento de varias patologías. No solo afecta a quienes padecen EPOC, asma o rinitis alérgica, sino que tiene la capacidad de descontrolar cuadros cardiovasculares en pacientes con antecedentes de angina de pecho, infartos o hipertensión", remarcó el especialista.
Maillo destacó además que conocer el nivel de calidad del aire es fundamental en la salud comunitaria y prevención. Para quienes no presentan antecedentes, la exposición a un entorno contaminado suele manifestarse a través de picazón, irritación y procesos inflamatorios en nariz, garganta y vías aéreas inferiores, lo que posteriormente facilita la entrada de infecciones virales o bacterianas.
Quema de pastizales: el problema estacional en la región
En cuanto a la geografía local, Maillo señaló que la condición de llanura que posee la ciudad de Santa Fe favorece la dispersión de contaminantes en comparación con zonas de valles. Sin embargo, advirtió sobre un problema estacional persistente: la quema de pastizales en las islas.
"Estamos en una época, entre el final del invierno y el principio de la primavera, donde culturalmente se recurre a la quema de pastizales para favorecer la producción ganadera. Esto genera en nuestra zona concentraciones muy elevadas de irritantes y material particulado en suspensión, lo que produce un daño brusco en el aparato respiratorio", detalló el neumonólogo.
Respecto a fenómenos climáticos como El Niño, el especialista indicó que es complejo prever su impacto exacto, aunque un aumento en las lluvias podría ayudar a reducir las quemas respecto de años anteriores. Sin embargo, enfatizó la necesidad urgente de contar con políticas de prevención aplicables para evitar la exposición sostenida a estos contaminantes en la región.
Cuidados en el hogar y la necesidad de alertas tempranas
Frente a un episodio de contaminación o presencia de humo en el ambiente, el especialista brindó recomendaciones concretas para la población local:
- Cerrar las viviendas: a diferencia de las medidas frente a virus respiratorios, ante la presencia de humo se debe evitar la ventilación y cerrar puertas y ventanas.
- Evitar salidas innecesarias: mantener a las personas más vulnerables o con enfermedades de base en el interior del domicilio o lugar de trabajo.
- Uso de protección: se recomienda el uso de barbijos o tapabocas en personas susceptibles al momento de circular por la vía pública.
- Filtrado en vehículos: al desplazarse en automóvil, se debe utilizar el aire acondicionado en modo recirculación para filtrar el aire exterior.
Finalmente, Maillo remarcó la importancia de implementar sistemas de monitoreo continuo en el ejido urbano. "Cuando el humo se hace visible, la contaminación ya está alrededor nuestro desde antes. Por eso se necesitan alertas precoces y un control constante. Garantizar un ambiente sano es un objetivo comunitario que requiere el compromiso de la sociedad y de las autoridades", concluyó.