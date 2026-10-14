Prevención

El Gobierno lanzó un plan nacional para reducir las muertes por infartos y ACV: qué medidas contempla

El ministro de Salud, Mario Lugones, anunció el Plan Nacional de Abordaje Integral de Salud Vascular 2026-2030. La iniciativa apunta a mejorar la prevención, la detección temprana y la atención de las emergencias cardiovasculares, además de fortalecer la coordinación entre Nación y las provincias.