La vacunación no termina en la infancia. Durante la adolescencia y la adultez hay dosis que deben completarse, refuerzos que se aplican cada determinados años y vacunas indicadas para situaciones específicas, como el embarazo, la edad avanzada o la presencia de enfermedades crónicas.
Vacunas en adultos: cuáles hay que tener al día y dónde consultar
El Calendario Nacional de Vacunación contempla refuerzos y dosis específicas según la edad, el embarazo, el trabajo y determinadas condiciones de salud. Revisar el carnet permite identificar esquemas incompletos y consultar cómo actualizarlos de manera gratuita en el sistema público.
Por eso, revisar el carnet de vacunación es una medida de prevención que permite comprobar qué dosis se recibieron y cuáles podrían estar pendientes.
El Ministerio de Salud de la Nación mantiene disponible el Calendario Nacional de Vacunación 2026, con las recomendaciones organizadas por etapa de la vida. La información oficial incluye las vacunas correspondientes a las personas de entre 15 y 64 años, las mayores de 65, las embarazadas y los grupos que necesitan protección adicional frente a determinadas enfermedades.
Las vacunas contempladas en el calendario están disponibles de forma gratuita en centros de salud, hospitales públicos y vacunatorios de todo el país. Para acceder a ellas no se requiere una orden médica, aunque algunas indicaciones particulares pueden necesitar documentación que acredite una condición de salud.
Qué vacunas deben revisar los adultos según la edad
Entre los 15 y los 64 años, el calendario nacional contempla vacunas para completar esquemas y mantener la protección adquirida. Una de las principales es la doble bacteriana, que protege contra la difteria y el tétanos.
Según el Ministerio de Salud, quienes no tengan el esquema completo deben iniciarlo o completarlo con tres dosis. Después corresponde una dosis de refuerzo cada diez años.
Otra vacuna que debe revisarse es la que protege contra el sarampión y la rubéola. El calendario establece que las personas a partir de los cinco años deben acreditar dos dosis de vacunas con componente contra ambas enfermedades, aplicadas después de cumplir un año.
La indicación general contempla una excepción para quienes nacieron antes de 1965, considerados inmunes por haber estado expuestos a ambos virus.
En esta etapa también existen vacunas indicadas según las características de cada persona. La vacuna contra la fiebre hemorrágica argentina, por ejemplo, está contemplada a partir de los 15 años para quienes residan o trabajen en zonas endémicas de determinadas jurisdicciones, entre ellas sectores de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y La Pampa.
En estos casos, no alcanza con considerar solamente la edad: también importa el lugar de residencia o de trabajo. Por eso, ante una duda, es conveniente consultar en el vacunatorio para determinar si corresponde recibirla.
A partir de los 65 años, el calendario nacional mantiene la recomendación de revisar los refuerzos y completar los esquemas pendientes. En esta etapa se incluyen la vacuna antigripal anual, la vacuna contra el neumococo y la doble bacteriana.
Para las personas mayores de 65 años, la recomendación nacional vigente para neumococo contempla una dosis de vacuna conjugada de 20 serotipos. La indicación debe revisarse junto con los antecedentes de vacunación, ya que el esquema puede depender de las dosis recibidas previamente.
La recomendación general es no dar por hecho que una vacuna sigue al día por haber sido aplicada hace muchos años. Consultar el carnet permite verificar qué protección corresponde según la edad y los antecedentes.
Vacuna antigripal, embarazo y condiciones de salud: quiénes necesitan especial atención
La vacuna antigripal se aplica todos los años a los grupos incluidos en el Calendario Nacional de Vacunación. El objetivo es reducir el riesgo de complicaciones, hospitalizaciones y cuadros graves asociados con la gripe.
Entre los grupos contemplados se encuentran el personal de salud, las personas de 65 años o más, las embarazadas en cualquier trimestre, los niños de entre seis y 24 meses y las personas de entre 24 meses y 64 años que presentan determinados factores de riesgo.
También están incluidos algunos grupos estratégicos y las personas puérperas que no pudieron vacunarse durante el embarazo, dentro del plazo previsto por la recomendación oficial.
Entre las condiciones de salud que pueden justificar la vacunación antigripal se encuentran las enfermedades respiratorias crónicas, determinadas enfermedades cardíacas, la diabetes, la obesidad mórbida, la insuficiencia renal crónica en diálisis, las inmunodeficiencias, algunas enfermedades oncohematológicas y los trasplantes.
En las personas de entre 24 meses y 64 años con factores de riesgo, el Ministerio de Salud indica que puede ser necesario presentar una orden médica o documentación que acredite la enfermedad preexistente. Por eso, conviene consultar los requisitos antes de concurrir al vacunatorio.
Durante el embarazo, la vacunación tiene recomendaciones específicas. La vacuna antigripal está indicada en cualquier trimestre. Además, se recomienda la triple bacteriana acelular a partir de la semana 20 de gestación y la vacuna contra el virus sincicial respiratorio entre las semanas 32 y 36,6.
Estas indicaciones buscan proteger a la persona gestante y contribuir a la protección del bebé durante los primeros meses de vida. El momento de aplicación es importante, por lo que el control prenatal es una oportunidad para revisar el esquema y consultar qué dosis corresponden.
En todos los casos, la recomendación depende de la situación individual. La edad, los antecedentes de vacunación, las enfermedades preexistentes, el embarazo y determinadas actividades laborales pueden modificar las indicaciones. Por eso, el calendario general es una guía, pero la consulta permite establecer qué corresponde aplicar en cada caso.
Dónde consultar y cómo recuperar las dosis pendientes
El primer paso es buscar el carnet de vacunación y revisar las fechas de las dosis recibidas. Si no se encuentra, hay dudas sobre una aplicación o el esquema está incompleto, se puede acudir a un vacunatorio, un centro de salud o un hospital público para recibir orientación.
El Ministerio de Salud de la Nación publica el calendario actualizado y la información específica para cada etapa de la vida en su sitio oficial. Allí también se puede consultar el apartado destinado a adultos de entre 15 y 64 años, el correspondiente a personas mayores de 65 y las recomendaciones para la vacunación antigripal.
La cartera sanitaria señala que las vacunas del calendario pueden aplicarse el mismo día o en visitas diferentes, según corresponda. La posibilidad de recibir varias dosis en una misma visita debe confirmarse con el equipo de salud, de acuerdo con las vacunas indicadas y los antecedentes de cada persona.
Si faltan dosis, no es recomendable decidir por cuenta propia qué vacunas recibir ni repetir aplicaciones sin revisar la historia de vacunación. El personal del vacunatorio puede evaluar los antecedentes y orientar sobre la manera de completar el esquema.
Mantener las vacunas al día es una medida de prevención que acompaña a las personas durante toda la vida. Revisar el carnet, consultar las recomendaciones oficiales y aprovechar los controles de salud son pasos sencillos para identificar dosis pendientes y recibir la protección que corresponde a cada etapa.