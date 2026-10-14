Prevención y cuidado

Vacunas en adultos: cuáles hay que tener al día y dónde consultar

El Calendario Nacional de Vacunación contempla refuerzos y dosis específicas según la edad, el embarazo, el trabajo y determinadas condiciones de salud. Revisar el carnet permite identificar esquemas incompletos y consultar cómo actualizarlos de manera gratuita en el sistema público.