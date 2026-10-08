8 de octubre

Día Internacional de la Dislexia: una pausa en las aulas para hacer visible lo invisible

Distintas instituciones educativas impulsan una iniciativa para generar conciencia sobre la dislexia. María Arabetti, presidenta de Disfam Argentina, explicó cómo identificar las primeras señales, la importancia del diagnóstico temprano y el acompañamiento que necesitan los estudiantes.