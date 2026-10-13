Despertarse, intentar sacarse un anillo y notar que está más ajustado de lo habitual es una situación que puede generar dudas.
¿Por qué se te hinchan las manos al levantarte? Las causas que conviene conocer
Despertarse con los dedos hinchados o con dificultad para cerrar las manos puede relacionarse con la acumulación de líquidos, el calor o la posición durante el sueño.
A veces, las manos se ven más voluminosas por la mañana y recuperan su aspecto normal después de levantarse, moverse y comenzar las actividades del día. En otros casos, la hinchazón persiste o se acompaña de molestias que dificultan los movimientos.
La hinchazón de las manos puede tener distintas explicaciones. Una de las más frecuentes es el edema, término médico que describe la acumulación de líquido en los tejidos.
También puede estar relacionada con la inflamación de las articulaciones, determinados medicamentos o enfermedades que afectan la circulación y el funcionamiento de órganos como los riñones, el corazón o el hígado.
La clave es observar cuánto dura, si afecta una o ambas manos y qué otros síntomas aparecen. No todas las causas tienen la misma importancia, y la hinchazón por sí sola no permite establecer un diagnóstico.
Por qué pueden hincharse las manos durante la noche
Una de las explicaciones posibles es la redistribución de los líquidos corporales mientras dormimos. Al permanecer acostados durante varias horas, cambia la forma en que actúa la gravedad sobre los fluidos del organismo.
En algunas personas, esto puede favorecer que se note cierta hinchazón en las manos y los dedos al despertarse.
La posición también puede influir. Dormir con las manos debajo del cuerpo, mantener los brazos en una postura incómoda o permanecer mucho tiempo sin cambiar de posición puede contribuir a la sensación de hinchazón o rigidez. Si el cuadro es leve y desaparece al levantarse y mover las manos, puede tratarse de una molestia transitoria.
El calor es otro factor que conviene considerar. Las temperaturas elevadas pueden favorecer la dilatación de los vasos sanguíneos y aumentar la tendencia a acumular líquido en algunas partes del cuerpo. Por eso, la hinchazón puede hacerse más evidente durante los días calurosos.
La alimentación también puede tener un papel. Una comida con mucho sodio —presente, por ejemplo, en productos muy salados y alimentos ultraprocesados— puede favorecer la retención de líquidos en algunas personas.
Sin embargo, no es correcto atribuir toda hinchazón al consumo de sal ni asumir que modificar la alimentación resolverá el problema si existe una causa médica.
Además, algunos medicamentos pueden producir edema como efecto adverso. Entre ellos se encuentran ciertos fármacos para la presión arterial, algunos antidepresivos, corticoides y tratamientos hormonales.
Si la hinchazón aparece después de comenzar un medicamento o de modificar una dosis, es importante comentarlo con el profesional que lo indicó. No se recomienda suspender el tratamiento por cuenta propia.
En estos casos, observar la evolución ayuda a orientar la consulta. Conviene registrar si la hinchazón aparece todos los días, si mejora durante la mañana, si se relaciona con el calor y si también afecta los pies, los tobillos o la cara.
Cuándo la hinchazón puede estar relacionada con un problema de salud
Si las manos amanecen hinchadas con frecuencia, la molestia no desaparece o se acompaña de otros síntomas, es importante considerar causas que necesitan evaluación profesional.
Una posibilidad es la inflamación de las articulaciones. Algunas formas de artritis pueden provocar dolor, hinchazón, calor local y dificultad para mover los dedos. La artritis reumatoide, por ejemplo, puede manifestarse con rigidez matutina y problemas para cerrar las manos o realizar tareas habituales, como abrocharse la ropa o sostener objetos.
Una revisión científica publicada en 2014 en BMC Musculoskeletal Disorders analizó estudios sobre la rigidez matutina en personas con artritis reumatoide.
La investigación describió que la rigidez es un síntoma frecuente y que puede persistir incluso cuando la enfermedad presenta una actividad baja. Esto no significa que despertarse con las manos hinchadas sea señal de artritis reumatoide: el diagnóstico requiere evaluar el conjunto de síntomas y los hallazgos clínicos.
También hay que considerar las enfermedades que afectan el funcionamiento de los riñones, el corazón o el hígado.
Estos órganos intervienen en el equilibrio de líquidos del organismo y algunas de sus alteraciones pueden provocar hinchazón en distintas zonas. En esos casos, es posible que el edema no se limite a las manos y aparezca también en los pies, las piernas o la cara.
Los problemas de circulación, algunas lesiones, las infecciones y las reacciones alérgicas son otras causas posibles. La presencia de enrojecimiento, calor, dolor intenso o fiebre puede orientar hacia un proceso inflamatorio o infeccioso que necesita atención médica.
Por eso, no conviene normalizar una hinchazón que se repite o que interfiere con las actividades diarias. El profesional puede evaluar los antecedentes, los medicamentos que se toman, la duración del síntoma y la presencia de otras manifestaciones. Según cada caso, decidirá si hacen falta estudios adicionales.