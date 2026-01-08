"Cómo vamos 2024"

Mortalidad infantil: Santa Fe supera el promedio provincial con 10 muertes por mil

Las defunciones se concentran en el período neonatal y están asociadas, en su mayoría, a complicaciones perinatales, bajo peso al nacer y malformaciones congénitas. El rol central del sistema público de salud, que atiende casi 6 de cada 10 partos.