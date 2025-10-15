Nuevo Horizonte, un centro de salud que crece con su comunidad
Con más de una década de trabajo sostenido, el espacio se consolidó como referente en salud comunitaria, integrando atención médica, prevención y participación vecinal. En octubre, suma acciones especiales por el Mes Rosa.
El Centro de Salud Nuevo Horizonte está ubicado en Monseñor Rodríguez, entre Figueroa y Carranza.
La diputada provincial por Unidos, Ximena García, acompañada por Lorena Massari, subsecretaria de Salud de la Municipalidad de Santa Fe; Emilia Robledo, coordinadora de Atención Primaria; y Constanza Ramos, directora Ejecutiva del área, visitó este miércoles el Centro de Salud Nuevo Horizonte, ubicado en Monseñor Rodríguez, entre Figueroa y Carranza, en la ciudad de Santa Fe.
Luego de la visita, García destacó el modelo de gestión participativa e integral que impulsa el espacio, único bajo la órbita municipal. “Este centro demuestra que cuando la comunidad es parte de las decisiones, los espacios se llenan de vida, prevención y bienestar. No se trata solo de atender enfermedades, sino de promover salud todos los días”, señaló García.
Cabe destacar que allí se brinda atención médica de todo tipo: el espacio cuenta con enfermería, nutrición, odontología, kinesiología, trabajo social, psicología, farmacia y educación física, entre otros servicios. Además, se desarrollan talleres elegidos por la comunidad.
El Centro de Salud se suma a las acciones de Octubre Rosa.
Octubre Rosa: prevención y detección temprana
En el marco del Mes Rosa, el Centro de Salud se suma a las acciones de detección temprana del cáncer de mama mediante los programas “Activa Salud” y “Chequeate un martes”.
Llevaron a cabo una actividad proactiva de búsqueda para identificar a mujeres que, por diversos motivos, no se habían realizado una mamografía en el último año. Gracias a esta iniciativa, se contactó a aproximadamente 50 mujeres, quienes participaron en un encuentro informativo clave.
En la reunión, se hizo hincapié en la importancia de los controles anuales, de la mamografía como método de detección temprana y se ofrecieron herramientas para despejar miedos y dudas comunes al momento de realizar el estudio.
Como parte de esta jornada, se gestionaron y entregaron turnos para la realización de mamografías en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Mamarias ( CEDYTEM ), perteneciente al Sanatorio Santa Fe. Este año, la propuesta se llevará a cabo el próximo martes 21 de octubre, de 8.30 a 12.30.
Habrá entrega de turnos para mamografías, test de HPV y PAP, control de glucemia y presión arterial, vacunación, consejería y una posta de movimiento para fomentar la actividad física.
Un equipo que crece con su comunidad
“Cada acción preventiva que nace en los barrios es una puerta que se abre al cuidado y a la detección temprana. Nuevo Horizonte es ejemplo de eso: trabajo en red, compromiso profesional y cercanía real con la gente”, subrayó García.
El Centro continúa ampliando su propuesta integral, con mejoras edilicias, más servicios y un equipo profesional que acompaña el crecimiento de la demanda. Así, reafirma el rol de la salud pública como un derecho y una construcción colectiva.
Ximena García visitó este miércoles el Centro de Salud Nuevo Horizonte.
Datos para los interesados
Horarios de Atención: Lunes a viernes 7 a 17hs.
Ubicación: Carranza y Monseñor Rodríguez S/Nro.
Teléfono: 342- 4066865
