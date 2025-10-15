Una nueva herramienta para el control del peso: la semaglutida ya está disponible en Argentina
Ayuda a reducir el apetito y facilita la pérdida de peso, ofreciendo además beneficios cardiovasculares y metabólicos. Especialistas destacan que su eficacia se potencia cuando se combina con hábitos saludables y un abordaje integral.
Los tratamientos están indicados en personas desde los 12 años de edad en adelante.
Archivo
La obesidad es mucho más que una cuestión estética: está asociada a más de 200 posibles complicaciones de salud, que incluyen diabetes tipo 2, enfermedades hepáticas, hipertensión, colesterol elevado y ciertos tipos de cáncer. Además, quienes viven con obesidad a menudo enfrentan estigma y discriminación, afectando también su salud mental.
Perder peso no se reduce a fuerza de voluntad o a cambiar hábitos alimenticios. Se trata de un proceso complejo que involucra factores genéticos, metabólicos, ambientales, económicos y psicológicos. Por eso, los especialistas insisten en que la prevención y el tratamiento requieren un enfoque integral.
En este contexto, Argentina cuenta desde ahora con Wegovy (semaglutida), una medicación que ayuda a reducir el apetito y aumenta la sensación de saciedad, contribuyendo a disminuir la ingesta calórica. En estudios clínicos, un tercio de los pacientes logró una reducción de peso de hasta el 20%, con un promedio general de descenso del 17%.
La semaglutida es un agonista del receptor GLP-1, de origen biológico y con un 94% de similitud con la hormona GLP-1 humana. Su desarrollo es el resultado de décadas de investigación en cardiometabolismo llevadas adelante por Novo Nordisk, y ofrece un perfil de seguridad sólido junto con un impacto terapéutico significativo para el control del peso y la mejora de factores de riesgo cardiometabólico.
Aprobado por ANMAT
Disponible en presentaciones de 0,25 mg a 2,4 mg, esta última como dosis de mantenimiento, la ANMAT aprobó su uso como complemento de una alimentación saludable y actividad física, tanto en adultos con obesidad como en personas con sobrepeso que presentan comorbilidades asociadas al peso. La medicación también está autorizada por agencias internacionales como la FDA y la EMA, y puede utilizarse en adolescentes desde los 12 años con obesidad o peso elevado según su percentil de IMC y género.
Dra. Mónica Katz, especialista en Nutrición y ex presidenta de la Sociedad Argentina de Nutrición. El Litoral
“Está demostrado que el mejor camino para lograr un adecuado control del peso comienza con la consulta a un profesional de la salud”, afirmó la Dra. Mónica Katz (MP 70174), especialista en Nutrición y ex presidenta de la Sociedad Argentina de Nutrición. Según la especialista, un plan de control del peso debe incluir educación alimentaria, ajustes en la dieta, actividad física, mejora del sueño y gestión emocional, identificando las razones detrás del consumo de alimentos. “Como complemento a esto, alternativas terapéuticas como la semaglutida representan un avance significativo, pero no sustituyen los otros elementos del tratamiento integral”, agregó, durante la presentación del nuevo tratamiento, llevada a cabo este martes en Buenos Aires, con la participación de El Litoral.
Una encuesta a más de 500 pacientes mostró que quienes iniciaron tratamiento con semaglutida experimentaron una reducción del “ruido alimentario” —los pensamientos intrusivos sobre la comida— y mejoras en su bienestar mental y estilo de vida.
La presentación se llevó a cabo este martes en Buenos Aires. El Litoral
El Dr. Ernesto (MP 75126), cardiólogo y director asociado de la Revista Argentina de Cardiología, destacó que la pérdida de peso impacta de manera sistémica en la salud: mejora los niveles de glucemia, la presión arterial, el perfil lipídico, la función hepática y renal, y reduce el riesgo de eventos cardiovasculares mayores. En el estudio SELECT, el uso de semaglutida 2,4 mg disminuyó un 20% el riesgo de infarto, accidente cerebrovascular y muerte cardiovascular, y un 19% la mortalidad por cualquier causa. Estudios de vida real como SCORE y STEER confirmaron beneficios similares, incluso en artrosis de rodilla e insuficiencia cardíaca.
En más de 34 ensayos clínicos y 7 estudios de la vida real realizados en los últimos 15 años, que incluyeron a más de 56.500 pacientes, la semaglutida demostró eficacia y seguridad en adultos y adolescentes, con o sin diabetes, y con diversas condiciones asociadas a la obesidad.
La obesidad no es un tema estético, sino un desafío de salud pública que impacta en millones de personas y demanda una gran inversión en salud pública para su atención. Está vinculada a más de 200 complicaciones médicas, como diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, hipertensión y ciertos tipos de cáncer. Además, quienes viven con obesidad suelen enfrentar estigma, discriminación y gordofobia, lo que repercute negativamente en su salud mental y calidad de vida. Por eso, especialistas señalan que su abordaje requiere políticas integrales y tratamientos que consideren factores genéticos, metabólicos, psicológicos, sociales y ambientales, más allá de cambios superficiales en la alimentación o la actividad física.
Cormillot destacó los beneficios de este tratamiento. El Litoral
Del lanzamiento de este nuevo tratamiento participó también el reconocido especialista Alberto Cormillot, quien realizó un repaso histórico de los tratamientos contra la obesidad a lo largo del tiempo, y destacó que “estamos ahora frente a un hito que revolucionará la historia”.
Con la llegada de Wegovy, Santa Fe y el resto del país cuentan con una herramienta innovadora que, combinada con hábitos saludables, ofrece una alternativa terapéutica potente y segura para mejorar la salud integral de quienes viven con sobrepeso u obesidad.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.