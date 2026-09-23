A tres años de su puesta en marcha, Optimus – Red de Salud de UPCN conmemora su aniversario reafirmando uno de los principios que dieron origen al proyecto: poner la prevención y la promoción de la salud en el centro de la atención médica.
Optimus celebra tres años fortaleciendo la prevención y el acceso a la salud
La Red de Salud de UPCN conmemora su tercer aniversario con una campaña de prevención y concientización frente a la emergencia hídrica
La Red nació en agosto de 2023 a partir de una iniciativa conjunta entre UPCN e IAPOS, con el objetivo de brindar una atención ambulatoria, accesible y personalizada, orientada no solamente al tratamiento de enfermedades sino también al seguimiento y cuidado integral de las personas. Su primer policonsultorio fue inaugurado en la ciudad de Santa Fe y el proyecto se complementó desde sus comienzos con una red de profesionales.
Desde entonces, Optimus consolidó una propuesta de atención primaria para toda la familia, que actualmente incluye clínica generalista, ginecología, pediatría y enfermería, con gestión de turnos a través de la aplicación y sin bonos, órdenes de consulta, plus ni copagos para los afiliados de IAPOS.
Un aniversario que se celebra acercando prevención a la comunidad
En el marco de los tres años, Optimus llevará adelante una campaña de difusión y concientización sanitaria, con una acción directa en territorio que incluirá la entrega de folletos informativos y orientación a la comunidad.
La iniciativa estará especialmente vinculada con la prevención de enfermedades y los cuidados necesarios ante el actual contexto de emergencia hídrica, acercando información clara y sencilla para que las familias puedan identificar situaciones de riesgo y adoptar medidas de protección.
Entre las principales recomendaciones que se difundirán se encuentra la importancia de consumir únicamente agua embotellada o potabilizada, mantener al día las vacunas del Calendario Nacional y prestar especial atención a enfermedades que pueden presentarse o aumentar su riesgo en este tipo de contextos, como leptospirosis, dengue, zika y chikungunya, gastroenteritis e infecciones alimentarias, además de infecciones de piel, heridas y enfermedades respiratorias.
La campaña también brindará información sobre los principales signos de alarma que requieren una consulta inmediata, promoviendo la búsqueda temprana de atención médica ante síntomas que puedan requerir evaluación profesional.
Tres años de una mirada diferente sobre la salud
El aniversario representa también una oportunidad para poner en valor el camino recorrido por Optimus desde su creación: una propuesta que comenzó con el objetivo de transformar la experiencia de atención médica y que sostiene como eje la accesibilidad, el seguimiento y la prevención.
En este tercer aniversario, Optimus vuelve a salir al encuentro de la comunidad, llevando información y herramientas de prevención allí donde son necesarias. En éste sentido se abrirá una nueva sede en Colastiné y otra en la ciudad de Rosario, antes de fin de año.
Porque cuidar la salud también significa informar, prevenir y acompañar.