Santa Fe trabaja por una salud mental comunitaria e integral
La provincia avanza en la transformación del sistema hacia un modelo más humano e intersectorial, con más de 6.300 trabajadores capacitados, nuevos dispositivos de atención y la reconversión de hospitales monovalentes. Aun así, el desafío es grande y falta mucho por hacer.
Santa Fe tiene una larga trayectoria en políticas de salud mental
Durante el mes de la salud mental, Santa Fe impulsa una serie de acciones destinadas a visibilizar y desestigmatizar los problemas vinculados al bienestar psíquico y emocional. En ese marco, la subsecretaria de Salud Mental, Liliana Olguín, dialogó con El Litoral sobre los avances y los desafíos que enfrenta la provincia para garantizar una atención integral y comunitaria.
“Venimos conmemorando el mes de la salud mental para visibilizar, desestigmatizar y que sea, como nosotros proclamamos, una salud integral, integrada y comunitaria”, señaló Olguín.
La funcionaria destacó que se trata de “un trabajo arduo, pero que nos llena de felicidad” por los resultados alcanzados.
“Tenemos muchos encuentros, conversatorios, capacitaciones y ya llevamos más de 6.300 trabajadores formados en temas vinculados a salud mental. Es un trabajo con pasión y con lucha que nos alegra y nos enorgullece”, sostuvo.
Subsecretaria de Salud Mental, Liliana Olguín.
Abordaje integral y comunitario
Desde el Ministerio de Salud provincial, la propuesta es clara: construir una salud mental comunitaria e intersectorial, en la que participen todos los sectores del Estado y de la sociedad.
“La salud mental la construimos entre todos. No se trata solo de psiquiatras o psicólogos; también involucra a los distintos ministerios y a toda la comunidad”, enfatizó Olguín.
En ese sentido, recordó la creación de la Comisión Interministerial para la Salud Mental (COPISMA), donde confluyen diferentes áreas del Estado para articular políticas y programas conjuntos. “Trabajamos entre todos los ministerios para construir una salud mental comunitaria e intersectorial”, explicó.
Olguín subrayó que Santa Fe cuenta con una amplia red de atención: “Tenemos 422 efectores de salud del primer nivel, más de 12 del segundo y 11 del tercer nivel”. Sin embargo, reconoció que aún hay desafíos por delante, sobre todo en la atención de personas que viven en situación de calle o que carecen de recursos.
“La problemática de la gente que vive en la calle es compleja. Se los invita a participar de distintos espacios, pero cada persona, de acuerdo a la ley de derechos del paciente, puede elegir el tratamiento y el abordaje que desea seguir”, comentó.
La salud mental nos involucra a todos. Cuidarnos, acompañar y escuchar
Dispositivos comunitarios
La subsecretaria recordó que Santa Fe tiene una larga trayectoria en políticas de salud mental: “La dirección provincial se creó en 2004 y nuestra ley provincial, precursora, data de 1990. Los problemas de salud mental existieron siempre, pero tras la pandemia, con el aislamiento, se recrudecieron”.
Para Olguín, todavía persisten tabúes y estigmas en torno a estos temas. “Sigue siendo un tema del que cuesta hablar, por eso proponemos que todos hablemos de salud mental, porque nos hace bien. Hay que sensibilizar a la comunidad para que entienda que una persona con un padecimiento psíquico no es peligrosa”, sostuvo.
La ley de Salud Mental —que promovió el cierre progresivo de los hospitales monovalentes— “fue innovadora y cambió el paradigma hacia los derechos humanos”, explicó. Sin embargo, advirtió:
“Las leyes no son responsables de lo que sucede, hay que implementarlas. Y en Santa Fe tenemos más de 150 dispositivos de distintos tipos que se están desarrollando para hacer efectiva esa transformación”.
Entre esos dispositivos, mencionó los espacios socioproductivos y cooperativas que promueven la inserción laboral de personas con padecimientos mentales, además de viviendas asistidas, guardias, hostales y servicios clínicos especializados.
“Tenemos más de 20 viviendas asistidas con 87 plazas en total, y estamos por inaugurar un nuevo hostal en Rosario para 10 personas. Es un espacio que se construye gracias a la incautación de bienes provenientes del delito y que forma parte del plan de transformación del Hospital Agudo Ávila. También se trabaja en los otros hospitales monovalentes de la provincia”, adelantó Olguín.
Transformación hospitalaria
Uno de los ejes del nuevo modelo es promover la internación en hospitales polivalentes, es decir, hospitales generales con áreas dedicadas a la salud mental.
“Se está trabajando mucho en la arquitectura hospitalaria, con sectores que incluyen camas para pacientes con problemáticas de salud mental. En muchos casos se están reacondicionando y en los nuevos hospitales ya se prevén estas áreas”, indicó la funcionaria.
A pesar de los avances, reconoció que el recurso humano sigue siendo una de las principales limitaciones. “Hoy tenemos una política de priorización sanitaria del recurso humano, porque a veces los profesionales necesarios en un lugar están en otro. Tratamos de reordenar y priorizar según las necesidades territoriales”, explicó.
Para Olguín, hablar de salud mental es una tarea colectiva y urgente. “Hay que romper el silencio y el miedo. No hay salud sin salud mental”, resumió.
En el cierre de la entrevista, la subsecretaria enfatizó que el desafío no se agota en el sistema sanitario: “La salud mental nos involucra a todos. Cuidarnos, acompañar, escuchar y generar redes son las claves para construir una sociedad más empática y saludable”.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
