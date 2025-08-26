En vigilancia

Sarampión: cómo está la situación en Argentina y por qué recomiendan reforzar la vacunación

En lo que va de 2025, se notificaron 2.867 casos de enfermedad febril exantemática (EFE), de los cuales 35 fueron confirmados como sarampión. La mayor parte de los positivos se detectó en Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires.