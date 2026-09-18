La Secretaría Nacional de Discapacidad oficializó una nueva actualización de los aranceles correspondientes a las prestaciones para personas con discapacidad. A través de la Resolución 3487/2026, publicada este viernes 18 de septiembre en el Boletín Oficial, estableció un incremento del 1,70% para septiembre, calculado sobre los valores que estaban vigentes durante agosto.
Aumento de las prestaciones por discapacidad: cuáles son lo nuevos valores de septiembre
La Secretaría Nacional de Discapacidad actualizó los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para personas con discapacidad. El incremento se calcula sobre los valores de agosto y alcanza a las distintas prestaciones incluidas en el nomenclador.
La medida alcanza al Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, creado por la Ley 24.901, y actualiza los valores incluidos en el Nomenclador de Prestaciones Básicas. La resolución establece que la suba se aplica sin diferencia por tipo de prestación y toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a agosto de 2026.
La actualización de septiembre se suma a la dispuesta para agosto, que había sido del 2,10% sobre la base del IPC de julio. De esta manera, el esquema establecido por la normativa mantiene una actualización vinculada con la evolución mensual del índice de precios.
Qué prestaciones quedan alcanzadas por el aumento
El Sistema de Prestaciones Básicas contempla diferentes servicios destinados a personas con discapacidad. Los valores están organizados en distintas categorías y modalidades según el tipo de prestación, la jornada y, en determinados casos, la categoría del establecimiento.
Entre los servicios incluidos se encuentran centros de día, centros educativos terapéuticos, formación y aprestamiento laboral, escolaridad, hogares, residencias, rehabilitación, estimulación temprana, apoyos e integración escolar y transporte, entre otros.
Para septiembre, algunos de los valores establecidos en el nomenclador son los siguientes:
Valores de Prestaciones por Discapacidad
Cuadro actualizado de aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas (Ley 24.901 / ANDIS).
|Prestación Principal
|Modalidad
|Valor Arancelario
|Estimulación Temprana
|Por Sesión
|$ 11.233,18
|Maestra de Apoyo (Integración)
|Mensual
|$ 248.512,60
|Centro de Día (Jornada Doble)
|Mensual
|$ 321.490,20
|Centro Educativo Terapéutico (CET)
|Mensual
|$ 356.120,40
|Hogar (Jornada Completa)
|Mensual
|$ 842.110,80
|Transporte por Kilómetro
|Por Km
|$ 631,00
|Prestación
|Modalidad / Unidad
|Valor ($)
|Estimulación Temprana
|Sesión (máx. 8 al mes)
|$ 11.233,18
|Prestación de Apoyo (Profesional)
|Por Sesión
|$ 11.233,18
|Maestra de Apoyo a la Integración Escolar
|Módulo Mensual
|$ 248.512,60
|Escuela Especial (Jornada Simple)
|Módulo Mensual
|$ 165.230,40
|Escuela Especial (Jornada Doble)
|Módulo Mensual
|$ 298.110,00
|Rehabilitación (Módulo Ambulatorio)
|Módulo Mensual
|$ 124.890,50
|Servicio Institucional
|Jornada / Modalidad
|Valor Mensual ($)
|Centro de Día
|Jornada Simple
|$ 198.420,10
|Centro de Día
|Jornada Doble
|$ 321.490,20
|Centro Educativo Terapéutico (CET)
|Jornada Doble
|$ 356.120,40
|Formación Laboral
|Jornada Doble
|$ 284.150,00
|Residencia (Permanente)
|Mensual
|$ 612.300,50
|Hogar con Centro de Día / CET
|Mensual Completo
|$ 842.110,80
|Concepto de Transporte
|Unidad de Medida
|Valor Arancel ($)
|Valor por Kilómetro Recorrido
|Por Km
|$ 631,00
|Módulo Especial de Traslado Urbano
|Módulo Fijo
|$ 38.450,00
|Adicional Zona Desfavorable / Rural
|Porcentaje sobre valor base
|+ 20%
Los importes forman parte del anexo de la Resolución 3487/2026, que actualiza los aranceles para el mes de septiembre.
En el caso de los centros de día, el nomenclador establece diferencias según la categoría y la duración de la jornada. Para la categoría A, por ejemplo, el arancel de la jornada simple quedó en $595.990,93, mientras que la jornada doble alcanzó los $1.120.292,68.
Para la categoría B, los valores son de $501.483,70 para la jornada simple y $940.993,17 para la jornada doble. En la categoría C, en tanto, la jornada simple quedó en $382.159,19 y la doble en $716.517,21.
También se actualizaron los valores correspondientes a los Centros Educativos Terapéuticos. En la categoría A, la jornada doble quedó establecida en $1.258.436,01, mientras que la jornada simple alcanza los $687.261,23.
Nuevos valores para hogares, residencias y escolaridad
La actualización también comprende las prestaciones vinculadas con hogares y residencias para personas con discapacidad.
En la categoría A, el arancel para un hogar permanente quedó establecido en $2.107.238,43. Cuando se trata de un hogar permanente con Centro de Día, el valor asciende a $3.276.799,92, mientras que la modalidad de hogar permanente con Centro Educativo Terapéutico alcanza los $3.421.018,65.
Para la categoría B, el hogar permanente tiene un arancel de $1.769.518,10. En la categoría C, el valor correspondiente es de $1.407.283,83.
Las residencias también forman parte del cuadro actualizado. La residencia permanente de categoría A quedó en $1.372.457,95. Para las categorías B y C, los valores son de $1.152.652,09 y $1.065.625,20, respectivamente.
La escolaridad también tiene valores diferenciados según la modalidad. Para la categoría A, la escolaridad primaria de jornada doble quedó en $1.180.117,30, mientras que la jornada simple se estableció en $596.846,71.
En cuanto a la escolaridad preprimaria de categoría A, la jornada doble alcanza los $1.121.214, mientras que la jornada simple tiene un valor de $596.846,71.
El anexo también contempla la formación y el aprestamiento laboral. Para la categoría A, la jornada doble tiene un arancel de $1.099.562,74 y la jornada simple de $597.925,91.
Cuánto queda el transporte para personas con discapacidad
Uno de los valores que cambia con la actualización es el correspondiente al transporte por kilómetro.
Para septiembre, el arancel quedó establecido en $915,31 por kilómetro, frente a los $900,01 que estaban vigentes previamente. También se actualizó el módulo de alimentación, que pasó a $5.015,63.
La resolución establece que el aumento general es del 1,70% y no diferencia entre los distintos tipos de prestaciones. Los importes finales dependen, en cada caso, de la modalidad contemplada en el nomenclador y de la categoría correspondiente.
Qué pasa con las prestaciones en la Patagonia
La Resolución 3487/2026 también mantiene un adicional específico para las prestaciones que se brindan en las provincias de la región patagónica.
El artículo 2° establece un 20% adicional sobre el arancel básico por zona desfavorable. La medida da continuidad al reconocimiento previsto para las prestaciones realizadas en esa región, en línea con lo establecido por el artículo 7° bis de la Ley 24.901.
Por lo tanto, para septiembre se combinan dos elementos: la actualización general del 1,70% de los aranceles y, en el caso de las prestaciones alcanzadas por el régimen de zona desfavorable, el adicional del 20% sobre el arancel básico.
La Secretaría Nacional de Discapacidad indicó en la resolución que la actualización de septiembre se calcula sobre los valores establecidos previamente para agosto. La norma fue dictada el 16 de septiembre y publicada en el Boletín Oficial este viernes 18.
De esta manera, los nuevos importes pasan a formar parte del esquema vigente para el mes de septiembre dentro del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad. La resolución remite al anexo que contiene el detalle completo de los valores correspondientes a las distintas prestaciones y modalidades.