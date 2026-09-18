Aumento de las prestaciones por discapacidad: cuáles son lo nuevos valores de septiembre

NOMENCLADOR OFICIAL Valores de Prestaciones por Discapacidad Cuadro actualizado de aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas (Ley 24.901 / ANDIS).

📋 Valores Clave 🏫 Educación y Salud 🏠 Centros y Hogares 🚌 Transporte

Estimulación Temprana $ 11.233 Valor por sesión individual Centro de Día $ 321.490 Jornada Doble (Módulo Mensual) Transporte (Km) $ 631,00 Valor por kilómetro recorrido Prestación Principal Modalidad Valor Arancelario Estimulación Temprana Por Sesión $ 11.233,18 Maestra de Apoyo (Integración) Mensual $ 248.512,60 Centro de Día (Jornada Doble) Mensual $ 321.490,20 Centro Educativo Terapéutico (CET) Mensual $ 356.120,40 Hogar (Jornada Completa) Mensual $ 842.110,80 Transporte por Kilómetro Por Km $ 631,00 Prestación Modalidad / Unidad Valor ($) Estimulación Temprana Sesión (máx. 8 al mes) $ 11.233,18 Prestación de Apoyo (Profesional) Por Sesión $ 11.233,18 Maestra de Apoyo a la Integración Escolar Módulo Mensual $ 248.512,60 Escuela Especial (Jornada Simple) Módulo Mensual $ 165.230,40 Escuela Especial (Jornada Doble) Módulo Mensual $ 298.110,00 Rehabilitación (Módulo Ambulatorio) Módulo Mensual $ 124.890,50 Servicio Institucional Jornada / Modalidad Valor Mensual ($) Centro de Día Jornada Simple $ 198.420,10 Centro de Día Jornada Doble $ 321.490,20 Centro Educativo Terapéutico (CET) Jornada Doble $ 356.120,40 Formación Laboral Jornada Doble $ 284.150,00 Residencia (Permanente) Mensual $ 612.300,50 Hogar con Centro de Día / CET Mensual Completo $ 842.110,80 Concepto de Transporte Unidad de Medida Valor Arancel ($) Valor por Kilómetro Recorrido Por Km $ 631,00 Módulo Especial de Traslado Urbano Módulo Fijo $ 38.450,00 Adicional Zona Desfavorable / Rural Porcentaje sobre valor base + 20% 📌 Nota sobre el cálculo de transporte: El valor por kilómetro se liquida considerando la distancia total ida y vuelta desde el domicilio de la persona con discapacidad hasta la institución prestadora.

Aclaración normativa: Los valores corresponden al Nomenclador de Aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad dispuesto por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el Ministerio de Salud. Las obras sociales y prepagas deben liquidar como mínimo estos montos.