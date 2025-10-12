Estados Unidos y Reino Unido

Nuevas variantes de COVID duplican contagios en el mundo y despiertan alerta sanitaria

Las cepas “Stratus” y “Nimbus” habrían duplicado la tasa de contagios en países como Estados Unidos y Reino Unido. En Argentina, la mutación conocida como “Frankenstein” ya representa un tercio de los casos. Expertos recomiendan reforzar la vacunación, el uso de mascarillas y mantener cuidados ante síntomas inusuales.