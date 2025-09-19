Nuevas reglas

La Superintendencia de Salud impone cambios en prepagas: qué pasará con las cuotas y contratos

Las entidades de medicina prepaga deberán aplicar cláusulas mínimas obligatorias en los contratos y emitir facturas con trazabilidad de los aportes de la seguridad social. Se deroga la normativa de 2023 que había generado controversias.