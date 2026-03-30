Análisis

Tuberculosis en barrio Toba: el aumento de casos expone condiciones de vida críticas en el oeste de Rosario

El crecimiento de la enfermedad se inscribe en una tendencia nacional y provincial sostenida desde el año 2020. Desde principios de 2026 organizaciones, centros de salud y vecinos articulan estrategias frente a un escenario marcado por la falta de agua segura, vivienda adecuada y acceso sostenido a la alimentación necesaria para completar tratamientos.