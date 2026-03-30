Tuberculosis en barrio Toba: el aumento de casos expone condiciones de vida críticas en el oeste de Rosario
El crecimiento de la enfermedad se inscribe en una tendencia nacional y provincial sostenida desde el año 2020. Desde principios de 2026 organizaciones, centros de salud y vecinos articulan estrategias frente a un escenario marcado por la falta de agua segura, vivienda adecuada y acceso sostenido a la alimentación necesaria para completar tratamientos.
En barrio Toba, en la zona oeste de Rosario, la tuberculosis dejó de ser un problema aislado para convertirse en una preocupación sanitaria central. Con 50 casos activos y un número mayor de personas en profilaxis o con tratamientos interrumpidos por una alimentación irregular atada a la crisis económica, el territorio concentra actualmente la mayor cantidad de diagnósticos de la ciudad. El dato se inscribe en un contexto más amplio: Rosario registró 516 casos en 2025, lo que representa el 57% del total provincial.
El escenario local se explica en parte por una tendencia que se repite a nivel nacional. Según el Boletín Epidemiológico Nacional, los casos de tuberculosis en Argentina crecieron de manera sostenida desde 2020 hasta alcanzar 16.995 en 2024, con una tasa de 36,1 cada 100.000 habitantes. En Santa Fe, la evolución acompaña ese comportamiento: los diagnósticos pasaron de 561 en 2020 a 871 en 2024, con un crecimiento anual superior al 12%. El informe advierte que el aumento no es homogéneo, sino que se concentra en territorios específicos, principalmente urbanos.
El aumento de casos expone condiciones de vida críticas en el oeste de Rosario. Foto: gentileza.
El barrio Toba concentra gran parte de personas de pueblos originarios del norte de Argentina, de Bolivia y Paraguay que llegan a la ciudad para conseguir trabajo o para atender problemas de salud porque en sus lugares de origen no lo pueden hacer. Allí la dinámica de transmisión de la tuberculosis encuentra condiciones ideales para reproducirse por las carencias estructurales: acceso irregular a agua potable, ausencia de red cloacal, viviendas con hacinamiento y problemas de ventilación en las mismas, además de dificultades en el acceso a la alimentación de las familias, algo clave para sostener un tratamiento por tuberculosis, que dura al menos seis meses.
Frente a este problema en ascenso, y atendiendo a que en breve comenzará la temporada de frío, las organizaciones sociales y quienes trabajan en las instituciones del Estado en la zona realizaron el viernes la jornada “Tu barrio te cuida” en la Cooperativa La Roca los Tobas para visibilizar la situación sanitaria y fortalecer redes de cuidado en el territorio.
Ignacio Ibarburu, integrante de las organizaciones que impulsaron la jornada, dijo a El Litoral: “Esta iniciativa arrancó a principios de año, intentando armar estrategias multisectoriales entre el Centro de Salud Libertad, el centro de salud Toba y la Cooperativa La Roca, junto a otras organizaciones que trabajan en el barrio. Surgió como respuesta a la demanda de las mujeres del barrio que estaban muy preocupadas por el aumento de casos de tuberculosis, que es del 20% interanual”.
El psicólogo también explicó: “Queremos apuntar a mejorar los cuidados desde abajo porque somos instituciones estatales enfrentando una enfermedad que tiene su origen en condiciones de vida desatendidas. En este barrio la falta de agua limpia es histórica. No tiene cloacas, hay hacinamiento y falta de ventilación. Son condiciones que facilitan el contagio”.
Cuidar cuando las condiciones de vida no acompañan
La tuberculosis requiere de un tratamiento de 180 días con toma diaria supervisada, algo que no siempre se puede garantizar en el barrio Toba, donde las personas con la enfermedad llegan sin comer a recibir el medicamento, y por tanto, no se les puede administrar, ya que es muy fuerte. “Muchas veces, porque esas personas no comieron, no pueden seguir el tratamiento. Por eso logramos articular con la provincia la entrega de un bolsón de alimentos para pacientes en tratamiento activo. No es suficiente, pero permite acceder a alimentos secos y alimentos frescos”, señaló Ibarburu.
Desde la Municipalidad de Rosario confirmaron que barrio Toba es uno de los puntos más problemáticos de la enfermedad en la ciudad e informaron que el tratamiento está disponible en los tres subsectores —público, privado y de seguridad social— y, además, que la red pública municipal atendió al 56% de los nuevos casos en 2025. Sobre el perfil epidemiológico, desde el municipio contaron que la mayor afectación se da en varones jóvenes, seguido por niños, niñas y adolescentes. "En cuanto a comorbilidades, el 19% de los casos presenta condiciones asociadas, entre ellas VIH (6%), consumos problemáticos (6%) y diabetes (3,8%)", agregaron desde la Municipalidad de Rosario.
En barrio Toba, el crecimiento de la tuberculosis pone en primer plano una realidad que el propio sistema sanitario reconoce: la enfermedad se expande con mayor intensidad allí donde las condiciones de vida resultan más frágiles. Y más con el aumento del costo de vida promedio en Rosario en comparación al resto de Argentina desde la llegada del gobierno de Milei. En ese escenario, las redes comunitarias sostienen el acompañamiento cotidiano mientras el sistema de salud garantiza el acceso al tratamiento, en una combinación que busca contener una problemática que excede lo estrictamente médico.