Por qué se celebra el 24 de marzo el Día Mundial de la Tuberculosis

El 24 de marzo no es una fecha más en el calendario de la salud pública. Se recuerda el día de 1882 en que el Dr. Robert Koch anunció el descubrimiento de la bacteria que causa la tuberculosis, un hallazgo que abrió la puerta hacia el diagnóstico y la cura. Sin embargo, a más de un siglo de aquel hito, la comunidad internacional se reúne bajo un lema cargado de esperanza y exigencia: "¡Sí! ¡Podemos poner fin a la TB!".
Esta jornada sirve para recordar que, a pesar de ser una enfermedad prevenible y tratable, la tuberculosis sigue siendo una de las enfermedades infecciosas más mortales del mundo, agravada en los últimos años por las crisis económicas y las brechas en el acceso a la salud.
La conmemoración busca movilizar el compromiso político y social. No se trata solo de una efeméride médica, sino de un llamado a la acción para reducir las brechas de atención. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el objetivo para 2030 es ambicioso: reducir las muertes por TB en un 95% y la tasa de incidencia en un 90%.
Para lograrlo, el enfoque de este año está puesto en la inversión: más fondos para investigación, vacunas más eficaces y, sobre todo, sistemas de salud que busquen activamente al paciente antes de que la enfermedad avance.
La vacuna BCG al nacer es fundamental para prevenir las formas graves en los más chicos.
Los pilares de la lucha: detección y prevención
El mensaje central de este Día Mundial es la educación. La transmisión es únicamente por aire, cuando una persona enferma tose, estornuda o habla. Por ello, la piedra angular de la prevención es la ventilación de los ambientes y el diagnóstico temprano.
Tos persistente: si dura más de 15 días, no es una simple gripe. Es el síntoma cardinal para sospechar de TB.
El entorno cuenta: si estuviste en contacto con alguien diagnosticado, debés realizarte los controles aunque no tengas síntomas.
Protección desde la infancia: la vacuna BCG al nacer es fundamental para prevenir las formas graves en los más chicos.
La bacteria de la tuberculosis afecta, en la mayoría de los casos, a los pulmones.
El tratamiento como derecho humano
Uno de los puntos clave de la campaña 2026 es recordar que el tratamiento es un derecho. En la mayoría de los países, la medicación es gratuita y obligatoria. El gran enemigo actual es el abandono de las pastillas: cuando el paciente se siente mejor y deja de tomarlas, el bacilo se vuelve más fuerte y resistente, complicando la cura definitiva.
"Terminar con la tuberculosis es posible, pero requiere que dejemos de verla como una enfermedad del siglo pasado y entendamos que es una realidad del presente que nos afecta a todos", señalan los expertos en este día de reflexión.