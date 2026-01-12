#HOY:

Cortes de luz programados para este lunes en Santa Fe y Sauce Viejo

La lista de tareas previstas para este 12 de enero fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Corte programados de la EPE. Crédito: Archivo El LitoralCorte programados de la EPE. Crédito: Archivo El Litoral
Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que este lunes se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico en Santa Fe y Sauce Viejo.

Cortes programados

Santa Fe

08:00 - 12:00 Berutti, Mantovani, Pasaje Santa Fe y Grandoli

08:00 - 12:00 Moreno, Juan de Garay, 25 de Mayo y 1 de Mayo

Sauce Viejo

09:00 - 13:00 Jazmines, Estrella Federal, Aromos y Almirante Brown

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

