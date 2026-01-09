Un hombre murió al recibir una letal descarga eléctrica en Monte Vera

Una dramática secuencia se registró en la noche del jueves en la localidad de Monte Vera, donde un hombre de 32 años perdió la vida tras recibir una descarga eléctrica fatal en plena vía pública. El hecho ocurrió en barrio Paproski y es investigado por el Ministerio Público de la Acusación como muerte por electrocución, sin indicios de intervención de terceros.
El hecho se produjo alrededor de las 22 , en inmediaciones de Los Teros al 7600, en barrio Paproski. Personal policial fue comisionado por la central de emergencias ante el alerta por un hombre presuntamente electrocutado.
Al arribar, los efectivos encontraron a un hombre tendido sobre la vereda de tierra, inconsciente y descompensado. De inmediato comenzaron con maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras aguardaban la llegada del servicio de emergencias.
Minutos después se hicieron presentes unidades médicas, con personal de enfermería y un médico a cargo, quienes continuaron con las tareas de reanimación. Pese a los esfuerzos, el cuadro resultó irreversible.
La víctima murió camino al hospital Protomédico de Recreo. Foto: archivo El Litoral
Ante la gravedad de la situación, la víctima fue trasladada al Hospital Protomédico, donde finalmente se confirmó el deceso.
Un testimonio clave
En el lugar del hecho, el personal policial entrevistó a una mujer de 44 años, propietaria de una despensa cercana. Según relató, Mauro Fabián Barrios, de 32 años, había realizado una compra en su comercio y, al retirarse, resbaló en la vereda.
En un intento por sostenerse, el hombre se habría tomado de la reja perimetral del inmueble, sin saber que se encontraba electrificada, recibiendo una descarga letal.
La EPE confirmó la falla eléctrica
Personal de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) acudió al lugar y procedió a asegurar la zona. El operario a cargo informó que se detectó un cable pelado adherido a la bajada de luz, lo que provocó que toda la reja perimetral transmitiera corriente eléctrica.
Operarios de la EPE confirmaron la falla eléctrica. Foto: archivo El Litoral
Esta situación transformó la estructura metálica en una trampa mortal para cualquier transeúnte.
La escena fue preservada y trabajada por personal de Policía de Investigaciones (PDI), División Científica Forense, que realizó relevamiento fotográfico y planimétrico. El hecho ocurrió en la vía pública y no se hallaron elementos de interés criminal.
Ya en el Hospital Protomédico, el médico policial examinó el cuerpo y determinó que no presentaba signos de violencia externa, diagnosticando muerte violenta por descarga eléctrica. Por tal motivo, no se recomendó la realización de autopsia.
La novedad fue puesta en conocimiento de la fiscal en turno, Dra. Trosero, quien quedó a cargo de la causa. Todo indica que se trató de un trágico accidente, aunque la investigación continuará para determinar responsabilidades sobre el estado de la instalación eléctrica.