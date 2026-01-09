Cayó un joven por el robo de un histórico sable corvo de 1898 en Mendoza

Un joven con un extenso prontuario delictivo fue detenido en Mendoza acusado de integrar la banda que días atrás robó un sable corvo de 1898 del Campo Histórico El Plumerillo, en el departamento de Las Heras. Se trata de una pieza de alto valor simbólico e histórico, donada oportunamente por el Museo Patrio de Mar del Plata.
El hecho generó una fuerte conmoción en la provincia por tratarse de un objeto vinculado al patrimonio sanmartiniano, más allá de que las autoridades aclararon que no posee valor comercial.
El episodio ocurrió el sábado 3 de enero por la noche, cuando varios delincuentes ingresaron al predio del Campo Histórico El Plumerillo y sustrajeron el sable corvo original, junto con una réplica de un fusil de madera que formaba parte de la exhibición.
Tras la denuncia, la investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos Agravados de la Oficina Fiscal Las Heras-Lavalle N° 2, que inició de inmediato las tareas para identificar a los responsables y recuperar los elementos robados.
Allanamientos y detención
Como resultado de las primeras diligencias, este jueves se concretó un allanamiento en el domicilio de uno de los sospechosos, donde se logró su detención. En la vivienda se secuestraron distintos elementos de interés para la causa, entre ellos un sable de acero que no pertenecía al museo, un revólver calibre 38 sin municiones, una pistola de aire comprimido y una motocicleta.
Sin embargo, el sable histórico sustraído no se encontraba en el lugar. A partir de nueva información recolectada durante el procedimiento, personal policial se trasladó al barrio Santa Teresita, donde finalmente hallaron la pieza escondida debajo de un vehículo estacionado en la vía pública.
Recupero del sable y mensaje oficial
Luego del recupero del objeto histórico, el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, brindó una conferencia de prensa en el propio Campo Histórico El Plumerillo. Allí confirmó la detención, el procedimiento realizado y la restitución del sable.
El jefe comunal destacó el trabajo coordinado entre las distintas áreas involucradas y subrayó la importancia de preservar los bienes históricos. Remarcó que el cuidado del patrimonio sanmartiniano no es solo una responsabilidad local, sino un compromiso con toda la provincia y el país.
Un detenido con antecedentes
Según se informó oficialmente, el joven detenido posee un amplio historial delictivo. Entre sus antecedentes figuran pedidos de captura previos, causas por encubrimiento, lesiones leves dolosas en un contexto de violencia de género, encubrimiento agravado y resistencia a la autoridad.
La investigación continúa para determinar si hubo más personas involucradas en el robo y si el detenido participó en otros hechos similares registrados en la zona.