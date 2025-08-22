Corte de luz programado para este viernes en Santa Fe

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este viernes.
El ente provincial detalló que faltará energía en sectores de la ciudad de Santa Fe debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
09:00 - 13:00 Blas Parera, Larrea, Berutti y Crespo
09:00 - 13:00 Ruta Prov. N1, Quiloazas, Caburé y Guaraníes (Colastiné Norte)
11:00 - 13:00 Chaco, Río Negro, Menchaca y Diagonal Obligado
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.
