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Cortes de luz programados para este viernes en Santa Fe, Santo Tomé y San José del Rincón

La lista de tareas previstas para este 29 de mayo fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este viernes.

El ente provincial detalló que faltará energía en zonas de Santa Fe, Santo Tomé y San José del Rincón debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

08:00 - 10:00 Pedro Ferré, Padilla, Marcial Candioti y Av. Gral. Paz

08:00 - 10:00 Milenio de Polonia, Juan Llerena, 1° de Mayo y San Martín

09:30 - 11:30 Beruti, Pje. Almonacid, Pje. Gregoria Pérez de Denis y Gdor. Freyre

10:00 - 12:00 Padre Genesio, Larrea, Grandoli y Av. Circunvalación oeste

10:30 - 12:30 Tucumán, Eva Perón, Av. Gdor. Freyre y Francia

10:30 – 12:30 E. Zeballos, Espora, 1° de Mayo y San Martín

11:30 - 13:30 Regis Martínez, Salvador del Carril, Sarmiento y Lavalle

11:30 - 13:30 por Av. Gral. Paz, entre Salvador del Carril y Derqui

Santo Tomé

07:30 - 09:30 Alte. Brown, Ob. Gelabert, Castelli y Centenario

09:00 - 13:00 Av. Ejército Argentino (RN19) al Norte y al Sur entre Autopista Brigadier E. López y La Estación Transformadora De Santo Tomé

11:30 - 13:30 Derqui, Av. 7 de Marzo, Libertad y Salta

Rincón

08:00 - 12:00 Por Callejón Pinto, entre ruta prov. n1 y country Ubajay

12:00 - 14:00 Callejón Acería, Olegario Andrade, Silvia Guzmán y Terraplén Este

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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