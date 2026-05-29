Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este viernes.
Cortes de luz programados para este viernes en Santa Fe, Santo Tomé y San José del Rincón
La lista de tareas previstas para este 29 de mayo fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en zonas de Santa Fe, Santo Tomé y San José del Rincón debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
08:00 - 10:00 Pedro Ferré, Padilla, Marcial Candioti y Av. Gral. Paz
08:00 - 10:00 Milenio de Polonia, Juan Llerena, 1° de Mayo y San Martín
09:30 - 11:30 Beruti, Pje. Almonacid, Pje. Gregoria Pérez de Denis y Gdor. Freyre
10:00 - 12:00 Padre Genesio, Larrea, Grandoli y Av. Circunvalación oeste
10:30 - 12:30 Tucumán, Eva Perón, Av. Gdor. Freyre y Francia
10:30 – 12:30 E. Zeballos, Espora, 1° de Mayo y San Martín
11:30 - 13:30 Regis Martínez, Salvador del Carril, Sarmiento y Lavalle
11:30 - 13:30 por Av. Gral. Paz, entre Salvador del Carril y Derqui
Santo Tomé
07:30 - 09:30 Alte. Brown, Ob. Gelabert, Castelli y Centenario
09:00 - 13:00 Av. Ejército Argentino (RN19) al Norte y al Sur entre Autopista Brigadier E. López y La Estación Transformadora De Santo Tomé
11:30 - 13:30 Derqui, Av. 7 de Marzo, Libertad y Salta
Rincón
08:00 - 12:00 Por Callejón Pinto, entre ruta prov. n1 y country Ubajay
12:00 - 14:00 Callejón Acería, Olegario Andrade, Silvia Guzmán y Terraplén Este
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.