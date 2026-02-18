Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe, Santo Tomé y Rincón

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este miércoles en diferentes zonas.
La lista de tareas previstas para este 18 de febrero fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este miércoles en diferentes zonas.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe, Santo Tomé y Rincón debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
07:00 - 12:00 Reg. 12 de Infantería, Castelli, Pasaje Santa Fe y Gaboto
8:00 - 12:00 Pedro de Vega, Espora, Tacuari hasta la Laguna Setúbal
8:30 - 11:30 Beruti, Almonacid, Rep. Siria y Las Heras
8:30 - 11:30 Necochea, Chile, Iriondo y Centenario
8:00 - 12:00 Ruta Prov. N1, Gamboa, Leiva y terraplén Este
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.