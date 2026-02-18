#HOY:

En la mañana

Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe, Santo Tomé y Rincón

La lista de tareas previstas para este 18 de febrero fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Trabajos programados de la EPE.
Por: 

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este miércoles en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe, Santo Tomé y Rincón debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

07:00 - 12:00 Reg. 12 de Infantería, Castelli, Pasaje Santa Fe y Gaboto

8:00 - 12:00 Pedro de Vega, Espora, Tacuari hasta la Laguna Setúbal

8:30 - 11:30 Beruti, Almonacid, Rep. Siria y Las Heras

Santo Tomé

8:30 - 11:30 Necochea, Chile, Iriondo y Centenario

Rincón

8:00 - 12:00 Ruta Prov. N1, Gamboa, Leiva y terraplén Este

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

