#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
En Vivo Miércoles 18 de febrero de 2026

El tránsito en Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

El tránsito en Santa Fe . Crédito: Flavio Raina.El tránsito en Santa Fe . Crédito: Flavio Raina.
Seguinos en
Por: 

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

La información, minuto a minuto

Seguinos en
Miércoles 18.02

06:47 Santa Fe: cortes por bacheo

Saavedra entre Bv. Pellegrini y Obispo Gelabert ( por 6 días).

Gob. Crespo entre San Jerónimo y 25 de Mayo (por 8 días).

Bv. Pellegrini entre 25 de Mayo y San Martín - mano al este- (07:00-19 hs).

Pasaje Vigna entre Marcial Candioti y Necochea (7 días).

Junín entre Rivadavia y Av. Freyre (07:00-19 hs).

San Jerónimo entre Santiago del Estero y Suipacha (07:00-19 hs).

1ero de mayo entre Santiago del Estero y Suipacha (07:00-19 hs).

Seguinos en
Miércoles 18.02

06:47 Reducción de calzada

Trabajos de bacheo integral en Demetrio Gómez - ingreso a Alto Verde (circulación alternada).

Seguinos en
Miércoles 18.02

06:53 Desvíos de colectivos por trabajos de bacheo

LÍNEAS 2 (ida): De recorrido por calle 25 de mayo – Irigoyen Freyre - San Jerónimo - Salta – 1ero de mayo - Moreno a recorrido habitual.

LÍNEA 1 (Ida): de recorrido por calle 1° de Mayo –Santiago del Estero – San Jerónimo- Gob. Crespo - 1ero de mayo a recorrido habitual.

LÍNEA 15 (Ida) de recorrido por calle 1° de Mayo –Santiago del Estero – San Jerónimo a recorrido habitual.

LÍNEAS 4 –10 y 11(ida): De recorrido habitual por Av. Aristóbulo del Valle – Obispo Gelabert – San Jerónimo a recorrido.

LÍNEA 13 (ida): De recorrido por Obispo Gelabert - 25 de Mayo - Gob. Crespo - San Jerónimo a recorrido habitual.

LÍNEA 18 (ida): De recorrido habitual por Mariano Comas – 1ero de Mayo – Santiago del Estero – San Jerónimo a recorrido.

LÍNEA 8 (vuelta): de recorrido por calle Alvear – Llerena – Necochea – Ricardo Aldao a recorrido habitual.

LÍNEA 9 (vuelta): de recorrido por calle Llerena – Marcial Candioti a recorrido habitual.

LÍNEA 11 (Vuelta): de recorrido habitual por Av. Aristóbulo del Valle – Castelli – República de Siria – Hernandarias – San Martín – Estanislao Zeballos a recorrido.

LÍNEAS 11 (Ida): De recorrido habitual Obispo Boneo – Urquiza – Castelli a recorrido habitual.

LÍNEA 2 (Vuelta) y 9 (ida): de recorrido habitual por el Dr. Esteban Laureano Maradona - Luis Jiménez de Asúa – Alejandro Greca - Guillermo Estévez Boero - L. F. Leloir - Luis Jiménez de Asúa - Dr. Esteban Laureano Maradona a recorrido habitual.

Seguinos en
Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Estado del tránsito
Santa Fe
Santa Fe Ciudad

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro