El tránsito en Santa Fe; la información minuto a minuto

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
La información, minuto a minuto
Saavedra entre Bv. Pellegrini y Obispo Gelabert ( por 6 días).
Gob. Crespo entre San Jerónimo y 25 de Mayo (por 8 días).
Bv. Pellegrini entre 25 de Mayo y San Martín - mano al este- (07:00-19 hs).
Pasaje Vigna entre Marcial Candioti y Necochea (7 días).
Junín entre Rivadavia y Av. Freyre (07:00-19 hs).
San Jerónimo entre Santiago del Estero y Suipacha (07:00-19 hs).
1ero de mayo entre Santiago del Estero y Suipacha (07:00-19 hs).
Trabajos de bacheo integral en Demetrio Gómez - ingreso a Alto Verde (circulación alternada).
LÍNEAS 2 (ida): De recorrido por calle 25 de mayo – Irigoyen Freyre - San Jerónimo - Salta – 1ero de mayo - Moreno a recorrido habitual.
LÍNEA 1 (Ida): de recorrido por calle 1° de Mayo –Santiago del Estero – San Jerónimo- Gob. Crespo - 1ero de mayo a recorrido habitual.
LÍNEA 15 (Ida) de recorrido por calle 1° de Mayo –Santiago del Estero – San Jerónimo a recorrido habitual.
LÍNEAS 4 –10 y 11(ida): De recorrido habitual por Av. Aristóbulo del Valle – Obispo Gelabert – San Jerónimo a recorrido.
LÍNEA 13 (ida): De recorrido por Obispo Gelabert - 25 de Mayo - Gob. Crespo - San Jerónimo a recorrido habitual.
LÍNEA 18 (ida): De recorrido habitual por Mariano Comas – 1ero de Mayo – Santiago del Estero – San Jerónimo a recorrido.
LÍNEA 8 (vuelta): de recorrido por calle Alvear – Llerena – Necochea – Ricardo Aldao a recorrido habitual.
LÍNEA 9 (vuelta): de recorrido por calle Llerena – Marcial Candioti a recorrido habitual.
LÍNEA 11 (Vuelta): de recorrido habitual por Av. Aristóbulo del Valle – Castelli – República de Siria – Hernandarias – San Martín – Estanislao Zeballos a recorrido.
LÍNEAS 11 (Ida): De recorrido habitual Obispo Boneo – Urquiza – Castelli a recorrido habitual.
LÍNEA 2 (Vuelta) y 9 (ida): de recorrido habitual por el Dr. Esteban Laureano Maradona - Luis Jiménez de Asúa – Alejandro Greca - Guillermo Estévez Boero - L. F. Leloir - Luis Jiménez de Asúa - Dr. Esteban Laureano Maradona a recorrido habitual.