Cortes de luz programados para este jueves en Santa Fe y Santo Tomé

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este jueves en diferentes zonas.
La lista de tareas previstas para este 12 de marzo fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
08:00 - 12:00 Corrientes, Pje. Falucho, AV 27 de febrero
08:00 - 12:00 Cassanello, Av. F. Zuviria, Gorostiaga y 4 de enero
08:00 - 12:00 E. Zeballos, JP López, Estrada y Lamadrid
09:30 - 11:30 Pavón, Beruti, Dorrego y A. Godoy
10:30 - 12:30 Distrito Alto Verde completo
12:00 - 13:00 Pavón, Azcuénaga, San Jerónimo y Pasaje Rodríguez
12:00 - 13:00 Alberdi, Candioti, Calchines y Ituzaingó
12:00 - 13:00 Los Mepenes, Los Eucaliptus, Los Talas y Las Madreselvas (Colastiné)
12:00 - 14:00 Por Camino Viejo a Esperanza entre Monseñor Rodríguez y Chubut (Incluye Los Molinos)
09:00 - 13:00 San Martín, Chile, M. Zapata y Saavedra
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.