Cortes de luz programados para este jueves en Santa Fe y Santo Tomé

La lista de tareas previstas para este 12 de marzo fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Trabajos programados de la EPE.Trabajos programados de la EPE.
Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este jueves en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

08:00 - 12:00 Corrientes, Pje. Falucho, AV 27 de febrero

08:00 - 12:00 Cassanello, Av. F. Zuviria, Gorostiaga y 4 de enero

08:00 - 12:00 E. Zeballos, JP López, Estrada y Lamadrid

09:30 - 11:30 Pavón, Beruti, Dorrego y A. Godoy

10:30 - 12:30 Distrito Alto Verde completo

12:00 - 13:00 Pavón, Azcuénaga, San Jerónimo y Pasaje Rodríguez

12:00 - 13:00 Alberdi, Candioti, Calchines y Ituzaingó

12:00 - 13:00 Los Mepenes, Los Eucaliptus, Los Talas y Las Madreselvas (Colastiné)

12:00 - 14:00 Por Camino Viejo a Esperanza entre Monseñor Rodríguez y Chubut (Incluye Los Molinos)

Santo Tomé

09:00 - 13:00 San Martín, Chile, M. Zapata y Saavedra

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

