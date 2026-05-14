Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este jueves en diferentes zonas.
Cortes de luz programados para este jueves en Santa Fe y Santo Tomé
La lista de tareas previstas para este 14 de mayo fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
07:30 - 09:30 De Reconquista a Tacca y de Tacca a Vera Mujica
07:30 - 09:30 Italia, J. de la Rosa, Talcahuano y Ayacucho
08:00 - 12:00 Lamadrid, Javier de la Rosa, Estrada y Millán Medina
08:00 – 12:00 Ruta Prov. N1, Las Casuarinas, Loz Zorzales y Los Ñandubay
08:00 – 12:00 Ruta Prov. N1, Ibirá Pitá, Los Jazmines y terraplén Este
09:00 - 13:00 Derqui, Lavaisse, Diagonal Santa Fe y Estrada
09:30 - 11:30 Cibils, Wast, Larrechea y Cardiff
09:30 - 11:30 San Juan, San José, Espora y Alberti
09:30 - 11:30 Moreno, Lisandro de la Torre, Solís y Gaboto
11:30 - 12:30 Gorriti, Aguado, Arenales y Matheu
11:30 - 13:30 Gorriti, Azcuénaga, Reinares y Bonazzola
11:30 - 13:30 Callejón El Sable, Callejón Roca, Rivadavia y Las Heras
Santo Tomé
07:30 - 09:30 Frenguelli, J.J. Paso, Mosconi y Mauri
08:00 - 12:00 Ruta Nac. N19 desde el km 6 hasta el km8 (Colonia San José)
09:30 - 11:30 Maipú, Richieri, Vélez Sarsfield y 1 de Mayo
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.