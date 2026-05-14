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Cortes de luz programados para este jueves en Santa Fe y Santo Tomé

La lista de tareas previstas para este 14 de mayo fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Trabajos programados de la EPE.Trabajos programados de la EPE.
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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este jueves en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

07:30 - 09:30 De Reconquista a Tacca y de Tacca a Vera Mujica

07:30 - 09:30 Italia, J. de la Rosa, Talcahuano y Ayacucho

08:00 - 12:00 Lamadrid, Javier de la Rosa, Estrada y Millán Medina

08:00 – 12:00 Ruta Prov. N1, Las Casuarinas, Loz Zorzales y Los Ñandubay

08:00 – 12:00 Ruta Prov. N1, Ibirá Pitá, Los Jazmines y terraplén Este

09:00 - 13:00 Derqui, Lavaisse, Diagonal Santa Fe y Estrada

09:30 - 11:30 Cibils, Wast, Larrechea y Cardiff

09:30 - 11:30 San Juan, San José, Espora y Alberti

09:30 - 11:30 Moreno, Lisandro de la Torre, Solís y Gaboto

11:30 - 12:30 Gorriti, Aguado, Arenales y Matheu

11:30 - 13:30 Gorriti, Azcuénaga, Reinares y Bonazzola

11:30 - 13:30 Callejón El Sable, Callejón Roca, Rivadavia y Las Heras

Santo Tomé

07:30 - 09:30 Frenguelli, J.J. Paso, Mosconi y Mauri

08:00 - 12:00 Ruta Nac. N19 desde el km 6 hasta el km8 (Colonia San José)

09:30 - 11:30 Maipú, Richieri, Vélez Sarsfield y 1 de Mayo

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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