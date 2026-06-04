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Cortes de luz programados para este jueves en Santa Fe y Santo Tomé

La lista de tareas previstas para este 4 de junio fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Trabajos programados de la EPE.Trabajos programados de la EPE.
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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este jueves en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

08:00 - 10:00 Dorrego, A. Godoy, Pasaje Roca y Pasaje Judiciales

08:00 - 12:00 Ruta Nac. N168, Soria, Camino Distéfano y callejón 3 (La Guardia)

09:00 - 11:00 Blas Parera, Chaco, Callejón Aguirre y Azcuénaga

09:00 - 13:00 Ruta Prov. N1, Las Lilas, Los Ñandubay y Las Higueras (Colastiné)

09:00 - 13:00 Dr. Zavalla, RS Peña, Alberti y Ayacucho

10:00 - 13:00 Av. Perón, Pasaje Irala, Iturraspe y La Paz

10:00 - 13:00 Cochabamba, López y Planes, Iturraspe y Pje. Irala

10:00 - 14:00 Colectora Norte Autopista SF-Ros, zona de bombeo y barrio Solares del Paucke

11:00 - 13:00 Tte. Loza, Chaco, Tacuaritas y Diagonal Obligado

12:00 - 16:00 Ruta Nac. N168, Quiloazas, Matacos y terraplén oeste (Colastiné)

12:00 - 16:00 De la Salle, Estanislao López, Ruta Nac. N168 y Soria (La Guardia)

Santo Tomé

08:30 - 12:30 Complejos Habitacionales Las Almenas, El Pinar y Plaza

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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