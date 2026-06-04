Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este jueves en diferentes zonas.
Cortes de luz programados para este jueves en Santa Fe y Santo Tomé
La lista de tareas previstas para este 4 de junio fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
08:00 - 10:00 Dorrego, A. Godoy, Pasaje Roca y Pasaje Judiciales
08:00 - 12:00 Ruta Nac. N168, Soria, Camino Distéfano y callejón 3 (La Guardia)
09:00 - 11:00 Blas Parera, Chaco, Callejón Aguirre y Azcuénaga
09:00 - 13:00 Ruta Prov. N1, Las Lilas, Los Ñandubay y Las Higueras (Colastiné)
09:00 - 13:00 Dr. Zavalla, RS Peña, Alberti y Ayacucho
10:00 - 13:00 Av. Perón, Pasaje Irala, Iturraspe y La Paz
10:00 - 13:00 Cochabamba, López y Planes, Iturraspe y Pje. Irala
10:00 - 14:00 Colectora Norte Autopista SF-Ros, zona de bombeo y barrio Solares del Paucke
11:00 - 13:00 Tte. Loza, Chaco, Tacuaritas y Diagonal Obligado
12:00 - 16:00 Ruta Nac. N168, Quiloazas, Matacos y terraplén oeste (Colastiné)
12:00 - 16:00 De la Salle, Estanislao López, Ruta Nac. N168 y Soria (La Guardia)
Santo Tomé
08:30 - 12:30 Complejos Habitacionales Las Almenas, El Pinar y Plaza
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.