Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este viernes en diferentes zonas.
En la mañana
Cortes de luz programados para este viernes en Santa Fe y Santo Tomé
La lista de tareas previstas para este 12 de junio fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
Trabajos programados de la EPE.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
09:00 - 13:00 Dr. Zavalla, RS Peña, Ayacucho y Alberti
11:00 - 13:00 Neuquén, Chaco, Menchaca y Mansilla
Santo Tomé
08:00 - 12:00 Solís, Necochea, Córdoba y Vélez Sarsfield
08:00 - 12:00 Av. del Trabajo, Centenario, Colón e Iriondo
08:00 - 12:00 Mateo Booz, Urquiza, Saavedra y 25 de Mayo
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.
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