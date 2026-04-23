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Cortes de luz programados para este jueves en Santa Fe y Santo Tomé

La lista de tareas previstas para este 23 de abril fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Trabajos programados de la EPE.Trabajos programados de la EPE.
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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este jueves en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

07:30 - 09:30 Gorriti, Matheu, Aguado y Arenales

07:30 - 09:30 Don Guanella, Cervera, Boneo y Chiclana

08:00 - 12:00 J.P. López, Zeballos, Lamadrid y Estrada

08:00 - 12:00 Gorriti, Chaco, Furlong y Las Tocoritas

08:30 - 09:30 Pedro Díaz Colodrero, Pedro Ferré, San Lorenzo y Gdor. Freyre

08:30 - 11:30 Iturraspe, Zenteno, San Lorenzo y La Paz

09:00 - 13:00 Lavaisse, Derqui, Estrada y Diagonal Sta Fe

09:30 - 11:30 Larrea, Beruti, Crespo y Rosas

11:30 - 13:30 Leumann, Aguado, Aguirre y Av. Peñaloza

12:00 - 14:00 Rocca, Llerena, Urquiza y 9 de julio

12:00 - 14:00 Zeballos, Estado de Israel, Castañaduy y Menchaca

12:00 - 14:00 López y Planes, Brasil, Artigas y Bolivia

13:00 - 17:00 Ruperto Godoy, Derqui, Estrada y Diagonal Sta. Fe

14:00 - 16:00 Av. Blas Parera, J.P. López, Boneo y Estrada

14:00 - 16:00 Gorostiaga, Espora, San José y Estrada

Santo Tomé

08:00 - 10:00 Por Callejón Ladrillero entre Ruta Nac. N19 y San Martín

09:00 - 13:00 Calle 8, Belgrano, Calle 18 y Calle 33

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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