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Cortes de luz programados para este jueves en Santa Fe y Santo Tomé

La lista de tareas previstas para este 30 de abril fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Trabajos programados de la EPE.Trabajos programados de la EPE.
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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este jueves en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

08:00 - 12:00 Lavalle, Alberdi, Pedro de Vega y J.P. López

08:00 - 12:00 Lamadrid, Estrada, Zeballos y Don Guanella

09:00 - 13:00 Estrada, Diagonal Santa Fe, Ruperto Godoy y Llerena

10:00 - 14:00 Hernandarias, Espora, Menchaca y Circunvalación oeste

13:00 - 16:00 Roque Sáenz Peña, San Juan, Derqui y Llerena

Santo Tomé

08:00 - 12:00 Gaboto, 13 de Diciembre, Tucumán y Saavedra

08:00 - 12:00 San Martín, Necochea, 13 de Diciembre y Zapata

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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