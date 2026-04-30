Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este jueves en diferentes zonas.
Cortes de luz programados para este jueves en Santa Fe y Santo Tomé
La lista de tareas previstas para este 30 de abril fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
08:00 - 12:00 Lavalle, Alberdi, Pedro de Vega y J.P. López
08:00 - 12:00 Lamadrid, Estrada, Zeballos y Don Guanella
09:00 - 13:00 Estrada, Diagonal Santa Fe, Ruperto Godoy y Llerena
10:00 - 14:00 Hernandarias, Espora, Menchaca y Circunvalación oeste
13:00 - 16:00 Roque Sáenz Peña, San Juan, Derqui y Llerena
Santo Tomé
08:00 - 12:00 Gaboto, 13 de Diciembre, Tucumán y Saavedra
08:00 - 12:00 San Martín, Necochea, 13 de Diciembre y Zapata
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.