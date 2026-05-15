#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
En la mañana

Cortes de luz programados para este viernes en Santa Fe y Santo Tomé

La lista de tareas previstas para este 15 de mayo fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Trabajos programados de la EPE.Trabajos programados de la EPE.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este viernes en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

07:30 - 09:30 Av. Peñaloza, Ayacucho, J. de la Rosa y Reg. 12 de Infantería

08:30 - 10:30 Llerena, Tacuarí, Pedro de Vega y Alte. Brown

09:00 - 13:00 Av. Blas Parera, La Pampa, Aguado y Aguirre

09:00 - 13:00 Gorriti, Aguirre, Irigoyen y Aguado

09:30 - 12:30 Neuquén, Misiones, Rep. de Siria hasta vías del ferrocarril

12:00 - 14:00 Llerena, Ruperto Godoy, M. Candioti y Paseo Escalante

Santo Tomé

08:00 - 12:00 Chapeaurouge, López y Planes, Mendoza y Echeverría

09:00 - 13:00 Colectora Norte Autopista Sf-Ros. Incluye complejo habitacional Las Almenas

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
EPE Cortes Programados
Empresa Provincial de la Energía
Santa Fe Ciudad
Santo Tomé

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro