Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este viernes en diferentes zonas.
Cortes de luz programados para este viernes en Santa Fe y Santo Tomé
La lista de tareas previstas para este 15 de mayo fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
07:30 - 09:30 Av. Peñaloza, Ayacucho, J. de la Rosa y Reg. 12 de Infantería
08:30 - 10:30 Llerena, Tacuarí, Pedro de Vega y Alte. Brown
09:00 - 13:00 Av. Blas Parera, La Pampa, Aguado y Aguirre
09:00 - 13:00 Gorriti, Aguirre, Irigoyen y Aguado
09:30 - 12:30 Neuquén, Misiones, Rep. de Siria hasta vías del ferrocarril
12:00 - 14:00 Llerena, Ruperto Godoy, M. Candioti y Paseo Escalante
Santo Tomé
08:00 - 12:00 Chapeaurouge, López y Planes, Mendoza y Echeverría
09:00 - 13:00 Colectora Norte Autopista Sf-Ros. Incluye complejo habitacional Las Almenas
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.