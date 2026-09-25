Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este viernes en diferentes zonas.
En la mañana
Cortes de luz programados para este viernes en Santo Tomé
La lista de tareas previstas para este 25 de septiembre fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
Trabajos programados de la EPE.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santo Tomé
08:00 - 12:00 Urquiza, Mateo Booz, Saavedra y 25 de Mayo
09:00 - 12:00 A. del Valle, Moreno, Alberdi y 4 de Enero
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.
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