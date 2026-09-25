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Cortes de luz programados para este viernes en Santo Tomé

La lista de tareas previstas para este 25 de septiembre fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Trabajos programados de la EPE.Trabajos programados de la EPE.
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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este viernes en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santo Tomé

08:00 - 12:00 Urquiza, Mateo Booz, Saavedra y 25 de Mayo

09:00 - 12:00 A. del Valle, Moreno, Alberdi y 4 de Enero

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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