Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe y San José del Rincón

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este miércoles en diferentes zonas.
La lista de tareas previstas para este 8 de octubre fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Rincón debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
08:00 – 12:00 Tte. Loza, Chaco, Ponce de León y Fray de las Casas
08:00 – 12:00 Tte Loza, Neuquén, Menchaca y Fray de Aroca
08:30 - 10:30 Uruguay, Francia, Amenábar y Gob. Freyre
08:30 - 12:30 Pedro de Vega, Llerena, Rep de Siria y Las Heras
09:30 - 11:30 Javier de la Rosa, Alberti, Pasaje Paraguay y Pasaje vías
08:30 - 12:30 Ruta Prov. N1, Vergara, Bonsembiante y Santa Rosa
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.
