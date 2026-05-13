Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe y San José del Rincón

La lista de tareas previstas para este 13 de mayo fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este miércoles en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Rincón debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Sant﻿a Fe

07:30 - 09:30 Bv. Gálvez, Balcarce, Rivadavia y San Luis

07:30 - 09:30 Bv. Pellegrini, M. Comas, Francia y 1 de Mayo

07:30 - 09:30 Ruta Prov. n1, Las Lilas, Mendoza y Los Perales (Colastiné)

08:00 - 12:00 Por Av. Circunvalación desde calle Mendoza hasta Estación de Bombeo N5

08:00 - 12:00 Ob. Boneo, Chile, Gaboto y Padre Genesio

09:00 - 13:00 J.J. Paso, Hernández, Urquiza y Saavedra

09:30 - 11:30 Santa Cruz, Mantovani, Reinares y Grandoli

09:30 - 11:30 Rivadavia, J.P. López, Castelli y San Martín

10:00 - 14:00 Padre Genesio, Don Guanella, Menchaca y Arzeno

10:00 – 14:00 Menchaca, Estado de Israel, Vieytes y Pasaje Sexto

10:00 – 14:00 Av. Blas Parera, Estado de Israel, Castelli y Crespo

11:30 - 13:30 A. del Valle, Neuquén, Pasaje 11 de Marzo y 25 de Mayo

11:30 - 13:30 Gorriti, Azcuénaga, Pasaje Geneyro y Pasaje Pavón

Rincón

11:30 - 13:30 Saavedra, Ocampo, Seguí y Los Ceibos

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

#TEMAS:
EPE Cortes Programados
Empresa Provincial de la Energía
Santa Fe Ciudad
San José del Rincón

