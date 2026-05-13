Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este miércoles en diferentes zonas.
Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe y San José del Rincón
La lista de tareas previstas para este 13 de mayo fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Rincón debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
07:30 - 09:30 Bv. Gálvez, Balcarce, Rivadavia y San Luis
07:30 - 09:30 Bv. Pellegrini, M. Comas, Francia y 1 de Mayo
07:30 - 09:30 Ruta Prov. n1, Las Lilas, Mendoza y Los Perales (Colastiné)
08:00 - 12:00 Por Av. Circunvalación desde calle Mendoza hasta Estación de Bombeo N5
08:00 - 12:00 Ob. Boneo, Chile, Gaboto y Padre Genesio
09:00 - 13:00 J.J. Paso, Hernández, Urquiza y Saavedra
09:30 - 11:30 Santa Cruz, Mantovani, Reinares y Grandoli
09:30 - 11:30 Rivadavia, J.P. López, Castelli y San Martín
10:00 - 14:00 Padre Genesio, Don Guanella, Menchaca y Arzeno
10:00 – 14:00 Menchaca, Estado de Israel, Vieytes y Pasaje Sexto
10:00 – 14:00 Av. Blas Parera, Estado de Israel, Castelli y Crespo
11:30 - 13:30 A. del Valle, Neuquén, Pasaje 11 de Marzo y 25 de Mayo
11:30 - 13:30 Gorriti, Azcuénaga, Pasaje Geneyro y Pasaje Pavón
Rincón
11:30 - 13:30 Saavedra, Ocampo, Seguí y Los Ceibos
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.