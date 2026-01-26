Cortes de luz programados para este lunes en Santa Fe

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este lunes.
La lista de tareas previstas para este 26 de enero fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en zonas de la ciudad de Santa Fe debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
07:00 - 10:00 J. P. López, Pedro de Vega, Dorrego y A. Godoy
08:00 – 09:00 Bv. Pellegrini, López y Planes, Luciano Molina y Francia
08:00 – 09:00 Iturraspe, Mariano Comas, Av. F. Zuviría y Francia
08:00 - 11:00 Av. Gral. Paz, Beruti, Matheu y Echagüe
08:30 - 12:30 Cafferata, Mantovani, Pasaje Santa Fe y Berutti
10:00 - 12:00 Tte. Loza, Chaco, Fray de Aroca y Larrechea
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.