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Corte de luz programado para este martes en Santa Fe

La lista de tareas previstas para este 24 de marzo fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este martes en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en un sector de la ciudad de Santa Fe, debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Sant﻿a Fe

08:00 - 12:00 Pje. Vieytes, Padre Genesio, Aguado y Estrada

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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