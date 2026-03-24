Corte de luz programado para este martes en Santa Fe

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este martes en diferentes zonas.
La lista de tareas previstas para este 24 de marzo fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este martes en diferentes zonas.
El ente provincial detalló que faltará energía en un sector de la ciudad de Santa Fe, debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
08:00 - 12:00 Pje. Vieytes, Padre Genesio, Aguado y Estrada
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.