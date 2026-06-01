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Cortes de luz programados para este lunes en Santa Fe

La lista de tareas previstas para este 1 de junio fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este lunes.

El ente provincial detalló que faltará energía en una zona de la ciudad de Santa Fe debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

07:30 - 09:30 Padre Genesio, Pavón, Lehman y Grandoli

07:30 - 09:30 Av. A. del Valle, Los Paraísos, Los Pinos y Las Acacias

08:00 - 11:00 Por calle E. López entre Ruta Nac. N168 y San Francisco de Asís (La Guardia)

08:00 - 12:00 Tte. Loza, Diagonal Obligado, Ponce de León y Pasaje Chubut

09:30 - 11:30 Av. López y Planes. P. Zenteno, Gutiérrez y San Lorenzo

09:30 - 11:30 Las Acacias, Los Olmos, Los Paraísos y Los Pinos

11:30 - 13:30 Misiones, Neuquén, Rivadavia hasta vías del ferrocarril

11:30 - 13:30 Espora, Castelli, Echague y Piedras

11:30 - 13:30 Av. Peñaloza, J.P. López, Ricardo Aldao y Lamadrid

14:30 - 15:30 Av. A del Valle, Milenio de Polonia, 1 de Mayo y Llerena

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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