Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este lunes.
Cortes de luz programados para este lunes en Santa Fe
La lista de tareas previstas para este 1 de junio fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en una zona de la ciudad de Santa Fe debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
07:30 - 09:30 Padre Genesio, Pavón, Lehman y Grandoli
07:30 - 09:30 Av. A. del Valle, Los Paraísos, Los Pinos y Las Acacias
08:00 - 11:00 Por calle E. López entre Ruta Nac. N168 y San Francisco de Asís (La Guardia)
08:00 - 12:00 Tte. Loza, Diagonal Obligado, Ponce de León y Pasaje Chubut
09:30 - 11:30 Av. López y Planes. P. Zenteno, Gutiérrez y San Lorenzo
09:30 - 11:30 Las Acacias, Los Olmos, Los Paraísos y Los Pinos
11:30 - 13:30 Misiones, Neuquén, Rivadavia hasta vías del ferrocarril
11:30 - 13:30 Espora, Castelli, Echague y Piedras
11:30 - 13:30 Av. Peñaloza, J.P. López, Ricardo Aldao y Lamadrid
14:30 - 15:30 Av. A del Valle, Milenio de Polonia, 1 de Mayo y Llerena
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.