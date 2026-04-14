#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
San Cristóbal
Por la mañana

Cortes de luz programados para este martes en Santa Fe, Santo Tomé y Monte Vera

La lista de tareas previstas para este 14 de abril fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Seguinos en
Por: 

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este martes en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé, y Monte Vera debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

07:30 - 09:30 Risso, Reg. 12 de Infantería, Urquiza y 9 de Julio

07:30 – 09:30 Boneo, Don Guanella, Chiclana y Cervera

08:00 - 11:00 Matheu, Pje, Judiciales, vías del FFCC Belgrano y Antonia Godoy

08:00 – 11:00 Azcuénaga, Av. Gorriti, Av. Blas Parera y Alsina

08:00 – 11:00 Leumann, Alfonina Storni, Lassaga y Almafuerte

08:00 – 11:00 La Rioja, H. Yrigoyen, Zavalla y San Lorenzo

08:00 – 11:00 Ñandubay, Las Casuarinas, Las Guindas y Ruta Prov. N° 1

12:00 - 14:00 Corondas, Mocoretaes, Guaycurúes y Guaraníes(Colastiné)

Santo Tomé

08:00 – 10:00 Remedios de Escalada de San Martín, Chapeaurouge, Alfonsina Storni y Guido

08:00 – 10:00 12 de Septiembre, A. del Valle, Malvinas Argentinas y 3 de Febrero

09:30 - 11:30 Calle 6, Chapeaurouge, Libertad y Marcial Candioti

12:00 - 14:00 San Martín, Avellaneda, Mendoza y Saavedra

Monte Vera

08:00 - 11:00 Inés Álvarez, San Martín, Antón Martín y Juan de Garay

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
EPE Cortes Programados
Empresa Provincial de la Energía
Santo Tomé
Monte Vera

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro