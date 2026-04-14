Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este martes en diferentes zonas.
Cortes de luz programados para este martes en Santa Fe, Santo Tomé y Monte Vera
La lista de tareas previstas para este 14 de abril fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé, y Monte Vera debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
07:30 - 09:30 Risso, Reg. 12 de Infantería, Urquiza y 9 de Julio
07:30 – 09:30 Boneo, Don Guanella, Chiclana y Cervera
08:00 - 11:00 Matheu, Pje, Judiciales, vías del FFCC Belgrano y Antonia Godoy
08:00 – 11:00 Azcuénaga, Av. Gorriti, Av. Blas Parera y Alsina
08:00 – 11:00 Leumann, Alfonina Storni, Lassaga y Almafuerte
08:00 – 11:00 La Rioja, H. Yrigoyen, Zavalla y San Lorenzo
08:00 – 11:00 Ñandubay, Las Casuarinas, Las Guindas y Ruta Prov. N° 1
12:00 - 14:00 Corondas, Mocoretaes, Guaycurúes y Guaraníes(Colastiné)
Santo Tomé
08:00 – 10:00 Remedios de Escalada de San Martín, Chapeaurouge, Alfonsina Storni y Guido
08:00 – 10:00 12 de Septiembre, A. del Valle, Malvinas Argentinas y 3 de Febrero
09:30 - 11:30 Calle 6, Chapeaurouge, Libertad y Marcial Candioti
12:00 - 14:00 San Martín, Avellaneda, Mendoza y Saavedra
Monte Vera
08:00 - 11:00 Inés Álvarez, San Martín, Antón Martín y Juan de Garay
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.