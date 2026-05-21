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Cortes de luz programados para este jueves en Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

La lista de tareas previstas para este 21 de mayo fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Imagen ilustrativa. Archivo.Imagen ilustrativa. Archivo.
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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este jueves en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en zonas de las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

07:30 - 09:30 H. Irigoyen, Suipacha, San Jerónimo y 1 de Mayo

07:30 - 09:30 Av. Blas Parera, De La Salle, Fcdo. Quiroga y Rosas

07:30 - 10:30 Zazpe, Corrientes, San Jerónimo y 25 de Mayo

08:00 - 12:00 Ayacucho, Viñas, Grandoli y Pasaje Roca

08:00 - 12:00 Moreno, Monseñor Zazpe, Stgo. de Chile y Pasaje Cullen

08:00 - 12:00 Tte. Loza, Chaco, Aroca y Schmidt

09:30 - 11:30 Av. Blas Parera, Casanello, Lamadrid y Gorostiaga

09:30 - 12:30 Av. Blas Parera, Larguía, Cogorno y Piedrabuena

11:30 - 12:30 Moreno, J. de Garay, Av. Freyre y Saavedra

Santo Tomé

09:00 - 13:00 Necochea, 13 de diciembre, San Martín y M. Zapata

Sauce Viejo

08:00 - 12:00 Ruta Nac. N11, Roverano, Solís y Buenos Aires

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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