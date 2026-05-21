Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este jueves en diferentes zonas.
Cortes de luz programados para este jueves en Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo
La lista de tareas previstas para este 21 de mayo fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en zonas de las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
07:30 - 09:30 H. Irigoyen, Suipacha, San Jerónimo y 1 de Mayo
07:30 - 09:30 Av. Blas Parera, De La Salle, Fcdo. Quiroga y Rosas
07:30 - 10:30 Zazpe, Corrientes, San Jerónimo y 25 de Mayo
08:00 - 12:00 Ayacucho, Viñas, Grandoli y Pasaje Roca
08:00 - 12:00 Moreno, Monseñor Zazpe, Stgo. de Chile y Pasaje Cullen
08:00 - 12:00 Tte. Loza, Chaco, Aroca y Schmidt
09:30 - 11:30 Av. Blas Parera, Casanello, Lamadrid y Gorostiaga
09:30 - 12:30 Av. Blas Parera, Larguía, Cogorno y Piedrabuena
11:30 - 12:30 Moreno, J. de Garay, Av. Freyre y Saavedra
Santo Tomé
09:00 - 13:00 Necochea, 13 de diciembre, San Martín y M. Zapata
Sauce Viejo
08:00 - 12:00 Ruta Nac. N11, Roverano, Solís y Buenos Aires
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.