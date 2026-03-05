#HOY:

Por la mañana

Cortes de luz programados para este jueves en Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

La lista de tareas previstas para este 5 de marzo fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este jueves en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en zonas de las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

08:00 - 09:00 A. del Valle, Diagonal Aguirre, Diagonal Martínez y San Jerónimo

08:00 - 10:00 French, Azopardo, Azcuénaga y Aguado

08:00 - 12:00 Javier de la Rosa, Espora, Aguado y Av. Peñaloza

10:00 - 12:00 Av. Blas Parera, Doldán, I. Crespo y Combatientes de Malvinas

12:00 - 13:00 Av. Freyre, Av. Gral. López, Amenábar y Urquiza

Santo Tomé

08:00 - 10:00 Alberdi, Arenales, Llerena y Zapata

08:00 - 10:00 Gaboto, 7 de Marzo, Candioti y San Juan

08:00 - 10:00 Mosconi, San Martín, Necochea y Pueyrredón

08:00 - 10:00 Chapeaurouge, Lubary, Córdoba y Vélez Sarsfield

09:00 - 11:00 A. del Valle, López y Planes, Iriondo y Candioti

09:00 - 13:00 Arenales, Dorrego, Centenario y Candioti

10:00 - 12:00 Chapeaurouge, Lubary, Libertad y Juramento

10:00 - 12:00 Malvinas Argentinas, Frutos, 4 de Enero y 12 de septiembre

12:00 - 13:00 Maletti, Lavalle, J.J. Paso y Mosconi

Sauce Viejo

10:00 - 12:00 Lubary, Calle 18, Calle 33 y Estrella Federal

10:00 - 12:00 Lubary, Calle 8, Calle 3 y Calle 21

11:00 - 13:00 El Salvador, Canadá, Sarmiento y Rep. Dominicana

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

