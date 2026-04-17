Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este jueves en diferentes zonas.
Cortes de luz programados para este jueves en Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo
La lista de tareas previstas para este 17 de abril fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en zonas de las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
08:00 – 10:00 Pavón, Larrea, Mitre y Avellaneda
08:30 - 12:30 J.P. López, Alberdi, Pedro de Vega y Lavalle
09:00 – 14:00 Beruti, Matheu, Echague y Avellaneda
09:00 – 11:00 Espora, Risso, San Juan y Zavalla
09:00 – 13:00 Matheu, Beruti, vías del FFCC Belgrano y Echagüe
11:00 - 13:00 B. De Irigoyen, Aguado, Larrea y Matheu
12:00 - 14:00 Av. López y Planes, San Lorenzo, Delgado y Derqui
12:00 - 14:00 Av. Peñaloza, Llerena, Gorostiaga y San Juan
12:00 - 14:00 Padre Genesio, Ayacucho, Cervera y Lehmann
Santo Tomé
08:00 - 10:00 Candioti, Gaboto, Iriondo y Av. 7 de marzo
08:00 – 12:00 Lavalle, Almaráz, Frenguelli y 4 de enero
08:00 – 12:00 Laprade, México, Ruta Nac. N19 y Av. Luján
08:00 – 12:00 Chile, Gaboto, 13 de diciembre y Córdoba
Sauce Viejo
10:00 - 12:00 Ruta Nac. N11, Chañar, Alisos y Margaritas
11:30 - 13:30 Ruta Nac. N11, Entre Ríos, Brasil y Colombia
12:00 - 14:00 Lubary, calle 8, Ruta Nac. N11 y calle 21
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.