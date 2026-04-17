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Cortes de luz programados para este jueves en Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

La lista de tareas previstas para este 17 de abril fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Imagen ilustrativa. Archivo.Imagen ilustrativa. Archivo.
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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este jueves en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en zonas de las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

08:00 – 10:00 Pavón, Larrea, Mitre y Avellaneda

08:30 - 12:30 J.P. López, Alberdi, Pedro de Vega y Lavalle

09:00 – 14:00 Beruti, Matheu, Echague y Avellaneda

09:00 – 11:00 Espora, Risso, San Juan y Zavalla

09:00 – 13:00 Matheu, Beruti, vías del FFCC Belgrano y Echagüe

11:00 - 13:00 B. De Irigoyen, Aguado, Larrea y Matheu

12:00 - 14:00 Av. López y Planes, San Lorenzo, Delgado y Derqui

12:00 - 14:00 Av. Peñaloza, Llerena, Gorostiaga y San Juan

12:00 - 14:00 Padre Genesio, Ayacucho, Cervera y Lehmann

Santo Tomé

08:00 - 10:00 Candioti, Gaboto, Iriondo y Av. 7 de marzo

08:00 – 12:00 Lavalle, Almaráz, Frenguelli y 4 de enero

08:00 – 12:00 Laprade, México, Ruta Nac. N19 y Av. Luján

08:00 – 12:00 Chile, Gaboto, 13 de diciembre y Córdoba

Sauce Viejo

10:00 - 12:00 Ruta Nac. N11, Chañar, Alisos y Margaritas

11:30 - 13:30 Ruta Nac. N11, Entre Ríos, Brasil y Colombia

12:00 - 14:00 Lubary, calle 8, Ruta Nac. N11 y calle 21

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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