Cortes de luz programados para este jueves en Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este jueves en diferentes zonas.
La lista de tareas previstas para este 22 de enero fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en zonas de las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
00:00 - 06:00 H. Yrigoyen, Irigoyen Freyre, San Jerónimo y 25 de Mayo
07:00 - 10:00 Av. Gral. Paz, O. Boneo, Ayacucho y Av. Alte. Brown
07:00 - 10:00 Santiago del Estero, Suipacha, 9 de Julio y Urquiza
06:30 - 07:30 Azcuénaga, Entre Ríos, Santa Fe y Tucumán
10:00 - 12:00 Candioti, Storni, Alberdi y López y Planes
10:00 - 12:00 Balcarce, 12 de Septiembre, Vélez Sarsfield y 1 de Mayo
10:00 - 12:00 Ruta Nac. N11, San Martín, Córdoba y Uruguay
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.