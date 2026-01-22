#HOY:

Cortes de luz programados para este jueves en Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

La lista de tareas previstas para este 22 de enero fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este jueves en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en zonas de las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

00:00 - 06:00 H. Yrigoyen, Irigoyen Freyre, San Jerónimo y 25 de Mayo

07:00 - 10:00 Av. Gral. Paz, O. Boneo, Ayacucho y Av. Alte. Brown

07:00 - 10:00 Santiago del Estero, Suipacha, 9 de Julio y Urquiza

Santo Tomé

06:30 - 07:30 Azcuénaga, Entre Ríos, Santa Fe y Tucumán

10:00 - 12:00 Candioti, Storni, Alberdi y López y Planes

10:00 - 12:00 Balcarce, 12 de Septiembre, Vélez Sarsfield y 1 de Mayo

Sauce Viejo

10:00 - 12:00 Ruta Nac. N11, San Martín, Córdoba y Uruguay

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

