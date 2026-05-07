Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este jueves en diferentes zonas.
Cortes de luz programados para este jueves en Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo
La lista de tareas previstas para este 7 de mayo fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en zonas de las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
07:30 - 09:30 J.P. López, Castelli, Rivadavia y San Martín
07:30 - 09:30 Alto Verde: Demetrio Gómez, Centurión, Martínez y Galarza
08:00 - 12:00 Por circunvalación Oeste desde Mendoza
08:00 - 12:00 Vieytes, Padre Genesio, Estrada y Aguado
08:00 - 12:00 Zeballos, Alberti, Lamadrid y Azopardo
09:30 - 11:30 H. Irigoyen, La Rioja, Zavalla y San Lorenzo
09:30 - 11:30 Av. A. del Valle, Gorriti, Matheu y 1 de Mayo
10:00 - 14:00 Chaco, Venezuela, Monseñor Rodríguez y Rosatti
10:00 - 14:00 Tte. Loza, Piedrabuena, Grandoli y Menchaca
11:30 - 13:30 Rup. Godoy, Regis Martínez, Avellaneda y Vélez Sarsfield
Santo Tomé
07:30 - 09:30 Av. del Trabajo, Belgrano, Macia y A. del Valle
11:30 - 13:30 Gaboto, Mena, San Juan y Macia
Sauce Viejo
09:00 - 13:00 Alte. Brown, Camelias, Magnolias y Sauces
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.