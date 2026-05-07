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Cortes de luz programados para este jueves en Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

La lista de tareas previstas para este 7 de mayo fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Imagen ilustrativa. Archivo.Imagen ilustrativa. Archivo.
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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este jueves en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en zonas de las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

07:30 - 09:30 J.P. López, Castelli, Rivadavia y San Martín

07:30 - 09:30 Alto Verde: Demetrio Gómez, Centurión, Martínez y Galarza

08:00 - 12:00 Por circunvalación Oeste desde Mendoza

08:00 - 12:00 Vieytes, Padre Genesio, Estrada y Aguado

08:00 - 12:00 Zeballos, Alberti, Lamadrid y Azopardo

09:30 - 11:30 H. Irigoyen, La Rioja, Zavalla y San Lorenzo

09:30 - 11:30 Av. A. del Valle, Gorriti, Matheu y 1 de Mayo

10:00 - 14:00 Chaco, Venezuela, Monseñor Rodríguez y Rosatti

10:00 - 14:00 Tte. Loza, Piedrabuena, Grandoli y Menchaca

11:30 - 13:30 Rup. Godoy, Regis Martínez, Avellaneda y Vélez Sarsfield

Santo Tomé

07:30 - 09:30 Av. del Trabajo, Belgrano, Macia y A. del Valle

11:30 - 13:30 Gaboto, Mena, San Juan y Macia

Sauce Viejo

09:00 - 13:00 Alte. Brown, Camelias, Magnolias y Sauces

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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