Cortes de luz programados para este jueves en Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este jueves en diferentes zonas.
La lista de tareas previstas para este 11 de septiembre fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en zonas de las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
08:00 - 10:00 Larrea, A. del Valle, Avellaneda y Callejón Funes
08:00 - 12:00 Javier de la Rosa, Almonacid, Estrada y Rep. Dominicana
08:30 - 11:30 J. P. López, E. Zeballos, Vélez y Antonia Godoy
09:00 - 13:00 Por calle Demetrio Gómez entre Mansilla y Villaverde (Alto Verde)
12:00 - 16:00 12 de septiembre, A. del Valle, Malvinas Argentinas y 3 de febrero
12:00 – 16:00 Gaboto, Chile, M. Zapata y Córdoba
09:00 - 13:00 Ruta Nac. N11, Ortíz, Uriburu y Juárez Celman
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.
