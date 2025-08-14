#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
En la mañana

Cortes de luz programados para este jueves en Santa Fe y Sauce Viejo

La lista de tareas previstas para este 14 de agosto fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Imagen ilustrativa.
 3:55
Por: 

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este jueves en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en las ciudades de Santa Fe y Sauce Viejo debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

08:00 - 12:00 Av. Blas Parera, Av. Peñaloza, Don Guanella y Misiones

08:30 - 12:30 Menchaca, Piedrabuena, Chaco y Grandoli

09:00 - 13:00 Grierson, Mantovani, Pedroni y Dr. Gollán

09:00 - 13:00 Tte. Loza, Monseñor Rodríguez, Ponce de León y Reutemann

Sauce Viejo

09:00 - 11:00 Calle 10, Calle 8, Calle 27 y Calle 29

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
EPE Cortes Programados
Empresa Provincial de la Energía
Santa Fe Ciudad
Sauce Viejo

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro