Cortes de luz programados para este jueves en Santa Fe y Sauce Viejo

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este jueves en diferentes zonas.
La lista de tareas previstas para este 14 de agosto fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en las ciudades de Santa Fe y Sauce Viejo debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
08:00 - 12:00 Av. Blas Parera, Av. Peñaloza, Don Guanella y Misiones
08:30 - 12:30 Menchaca, Piedrabuena, Chaco y Grandoli
09:00 - 13:00 Grierson, Mantovani, Pedroni y Dr. Gollán
09:00 - 13:00 Tte. Loza, Monseñor Rodríguez, Ponce de León y Reutemann
09:00 - 11:00 Calle 10, Calle 8, Calle 27 y Calle 29
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.
