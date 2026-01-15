Cortes de luz programados para este jueves en Santa Fe y Sauce Viejo

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este jueves en diferentes zonas.
El ente provincial detalló que faltará energía en las ciudades de Santa Fe y Sauce Viejo debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
06:30 - 08:30 Francia, Santiago del Estero, Suipacha y 9 de Julio
08:30 - 12:30 Av. Blas Parera, Berutti, Azcuénaga y Lehmann
09:00 - 11:00 Gorriti, Pasaje Guevara, Carranza y Menchaca
09:00 - 11:00 Javier de la Rosa, Reg. 12 de Infantería, Av. Blas Parera y Servando Bayo
09:00 - 11:00 A. Casanello, Castelli, Av. F. Zuviría y San Lorenzo
09:00 - 11:00 Av. A. del Valle, Luciano Torrent, Padilla y 9 de Julio
09:00 - 11:00 Chaco, Neuquén, Menchaca y Bernard
12:00 - 16:00 E. Zeballos, J. M. Zuviría, Av. Fdo. Zuviría y Dr. Zavalla
09:00 - 13:00 Ruta Nac. N11, Aromos, Alte. Brown y Claveles
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.