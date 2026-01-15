#HOY:

Cortes de luz programados para este jueves en Santa Fe y Sauce Viejo

La lista de tareas previstas para este 15 de enero fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este jueves en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en las ciudades de Santa Fe y Sauce Viejo debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

06:30 - 08:30 Francia, Santiago del Estero, Suipacha y 9 de Julio

08:30 - 12:30 Av. Blas Parera, Berutti, Azcuénaga y Lehmann

09:00 - 11:00 Gorriti, Pasaje Guevara, Carranza y Menchaca

09:00 - 11:00 Javier de la Rosa, Reg. 12 de Infantería, Av. Blas Parera y Servando Bayo

09:00 - 11:00 A. Casanello, Castelli, Av. F. Zuviría y San Lorenzo

09:00 - 11:00 Av. A. del Valle, Luciano Torrent, Padilla y 9 de Julio

09:00 - 11:00 Chaco, Neuquén, Menchaca y Bernard

12:00 - 16:00 E. Zeballos, J. M. Zuviría, Av. Fdo. Zuviría y Dr. Zavalla

Sauce Viejo

09:00 - 13:00 Ruta Nac. N11, Aromos, Alte. Brown y Claveles

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

