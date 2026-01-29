#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Por la mañana y la tarde

Cortes de luz programados para este jueves en Santa Fe, Santo Tomé y Monte Vera

La lista de tareas previstas para este 29 de enero fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Trabajos programados de la Empresa Provincial de la Energía.Trabajos programados de la Empresa Provincial de la Energía.
Seguinos en
Por: 

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este jueves en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé, y Monte Vera debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

07:00 - 10:00 P. Genesio, O. Boneo, Gaboto y San José

07:00 - 11:00 Ayacucho, Viñas, Matheu y Grandoli

10:00 - 12:00 Av. Peñaloza, E. Zeballos, Alberti y San José

10:00 - 13:00 Pedro de Vega, J. P .López, A. Godoy y Vélez Sarsfield

11:00 - 13:00Por Fryda Schultz de Mantovani entre Remolcador Meteoro y Ullua

11:30 – 13:30 Av. A. del Valle, Los Ceibos, Los Nogales y Los Pinos

11:30 – 13:30 Av. A. del Valle, Damianovich, Pasaje Doldán y Urquiza

12:30 - 15:30 Av. Facundo Zuviría, E. Zeballos, J. M, Zuviría y Dr. Zavalla

Santo Tomé

08:00 - 12:00 Martín Zapata, Corrientes, San Martín y Necochea

09:00 - 11:00 Av. 7 de Marzo, Candioti, San Juan y Gaboto

07:00 - 11:00 calle Del Sol, De la Sombra, De los Benteveos y Del Jacarandá

07:00 - 11:00 Las Verbenas, Las Moras, Callejón Laborie y Madreselva

Monte Vera

06:00 - 08:00 Zona urbana y rural de la localidad. No afecta Barrio Paproki, Loteos Praderas y La Costa de Monte Vera

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
EPE Cortes Programados
Empresa Provincial de la Energía
Santo Tomé
San José del Rincón

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro