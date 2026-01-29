Cortes de luz programados para este jueves en Santa Fe, Santo Tomé y Monte Vera

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este jueves en diferentes zonas.
La lista de tareas previstas para este 29 de enero fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé, y Monte Vera debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
07:00 - 10:00 P. Genesio, O. Boneo, Gaboto y San José
07:00 - 11:00 Ayacucho, Viñas, Matheu y Grandoli
10:00 - 12:00 Av. Peñaloza, E. Zeballos, Alberti y San José
10:00 - 13:00 Pedro de Vega, J. P .López, A. Godoy y Vélez Sarsfield
11:00 - 13:00Por Fryda Schultz de Mantovani entre Remolcador Meteoro y Ullua
11:30 – 13:30 Av. A. del Valle, Los Ceibos, Los Nogales y Los Pinos
11:30 – 13:30 Av. A. del Valle, Damianovich, Pasaje Doldán y Urquiza
12:30 - 15:30 Av. Facundo Zuviría, E. Zeballos, J. M, Zuviría y Dr. Zavalla
08:00 - 12:00 Martín Zapata, Corrientes, San Martín y Necochea
09:00 - 11:00 Av. 7 de Marzo, Candioti, San Juan y Gaboto
07:00 - 11:00 calle Del Sol, De la Sombra, De los Benteveos y Del Jacarandá
07:00 - 11:00 Las Verbenas, Las Moras, Callejón Laborie y Madreselva
06:00 - 08:00 Zona urbana y rural de la localidad. No afecta Barrio Paproki, Loteos Praderas y La Costa de Monte Vera
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.