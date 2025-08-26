Cortes de luz programados para este martes en Santa Fe, Santo Tomé y Monte Vera

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este martes en diferentes zonas.
La lista de tareas previstas para este 26 de agosto fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé, y Monte Vera debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
08:00 - 11:00 Padilla, Pedro de Vega, Av. A. del Valle y Necochea
08:00 - 12:00 Chaco, Florencio Fernández, Bernardo Irigoyen y Azopardo
09:00 - 13:00 Genaro Silva hasta Chaco entre Crespo y Carrasco
09:00 - 12:00 Por calle Derqui entre Candioti y Centenario
09:00 - 12:00 Del Rocío, Tranquilo, De los Eucaliptus y Del Jacarandá
12:30 – 14:30 De los Duendes, Viñas, Ruta Prov. N° 1 y La Florida
12:30 – 14:30 De los Grillos, De los Santos, terraplén Oeste y Ruta Prov. N° 1
08:00 - 12:00 Zona de la costa
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.
