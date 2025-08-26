#HOY:

Cortes de luz programados para este martes en Santa Fe, Santo Tomé y Monte Vera

La lista de tareas previstas para este 26 de agosto fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Trabajos programados de la Empresa Provincial de la Energía.
 4:16
Por: 

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este martes en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé, y Monte Vera debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

08:00 - 11:00 Padilla, Pedro de Vega, Av. A. del Valle y Necochea

08:00 - 12:00 Chaco, Florencio Fernández, Bernardo Irigoyen y Azopardo

09:00 - 13:00 Genaro Silva hasta Chaco entre Crespo y Carrasco

Santo Tomé

09:00 - 12:00 Por calle Derqui entre Candioti y Centenario

09:00 - 12:00 Del Rocío, Tranquilo, De los Eucaliptus y Del Jacarandá

12:30 – 14:30 De los Duendes, Viñas, Ruta Prov. N° 1 y La Florida

12:30 – 14:30 De los Grillos, De los Santos, terraplén Oeste y Ruta Prov. N° 1

Monte Vera

08:00 - 12:00 Zona de la costa

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

