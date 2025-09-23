#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Por la mañana y la tarde

Cortes de luz programados para este martes en Santa Fe, Santo Tomé y Rincón

La lista de tareas previstas para este 23 de septiembre fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Trabajos programados de la Empresa Provincial de la Energía.
 3:54
Por: 

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este martes en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé, y San José del Rincón debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

08:00 - 11:00 Luciano Molinas, Colodrero, Avellaneda y Pedro Vittori

08:30 - 10:30 Av. Circunvalación,Hernandarias, Castelli y Menchaca

09:30 - 11:30 E. Zeballos, Risso, San Jerónimo y Psje. Ingenieros

Santo Tomé

12:00 - 16:00 Av. Richieri, A. del Valle, Centenario y Lugones

San José del Rincón

09:00 - 12:00 Callejón Montenegro, Callejón Vidal, Santa Rosa hasta el arroyo Ubajay

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
EPE Cortes Programados
Empresa Provincial de la Energía
Santo Tomé
San José del Rincón

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro