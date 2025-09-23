Cortes de luz programados para este martes en Santa Fe, Santo Tomé y Rincón

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este martes en diferentes zonas.
La lista de tareas previstas para este 23 de septiembre fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé, y San José del Rincón debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
08:00 - 11:00 Luciano Molinas, Colodrero, Avellaneda y Pedro Vittori
08:30 - 10:30 Av. Circunvalación,Hernandarias, Castelli y Menchaca
09:30 - 11:30 E. Zeballos, Risso, San Jerónimo y Psje. Ingenieros
12:00 - 16:00 Av. Richieri, A. del Valle, Centenario y Lugones
09:00 - 12:00 Callejón Montenegro, Callejón Vidal, Santa Rosa hasta el arroyo Ubajay
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.
