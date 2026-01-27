Cortes de luz programados para este martes en Santa Fe, Santo Tomé y Rincón

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este martes en diferentes zonas.
La lista de tareas previstas para este 27 de enero fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este martes en diferentes zonas.
El ente provincial detalló que faltará energía en las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé, y San José del Rincón debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
08:00 - 10:00 Ponce de León, Diagonal Obligado, Pasaje Chubut y Tte. Loza
08:00 - 12:00 Av. Blas Parera, Florencio Fernández, Beruti y Pasaje Sta. Fe
06:30 - 07:30 Chile, Corrientes, San Martín y México
08:00 - 12:00 Santa Rosa, Puccinelli, Gamboa y Yerbe
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.