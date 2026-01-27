#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Por la mañana

Cortes de luz programados para este martes en Santa Fe, Santo Tomé y Rincón

La lista de tareas previstas para este 27 de enero fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Trabajos programados de la Empresa Provincial de la Energía.Trabajos programados de la Empresa Provincial de la Energía.
Seguinos en
Por: 

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este martes en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé, y San José del Rincón debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

08:00 - 10:00 Ponce de León, Diagonal Obligado, Pasaje Chubut y Tte. Loza

08:00 - 12:00 Av. Blas Parera, Florencio Fernández, Beruti y Pasaje Sta. Fe

Santo Tomé

06:30 - 07:30 Chile, Corrientes, San Martín y México

Rincón

08:00 - 12:00 Santa Rosa, Puccinelli, Gamboa y Yerbe

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
EPE Cortes Programados
Empresa Provincial de la Energía
Santo Tomé
San José del Rincón

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro